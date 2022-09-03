Город ангелов в Беслане. Более 50 часов до штурма школы заложники находились в плену

51 час 50 минут — столько времени провели в захваченном террористами спортзале заложники. Их было 1116 человек.

Весь мир следил за событиями, происходившими в те дни в Беслане. Родных и близких, жителей Беслана до последней минуты не оставляла надежда на благоприятный исход шокирующих событий.

Altapress.ru все эти дни в 2004 году был на связи с Бесланом. В «Свободного курса» «Восемь тревожных звонков в Беслан» отражены события, которые произошли с 1 по 3 сентября 2004 года. Словами мамы, у которой дочь находилась в заложницах у террористов.

Дочь среди заложников

Мы созвонились с редакцией бесланской газеты «Жизнь Правобережья», чтобы из первых уст узнать о том, что происходит в городе. Трубку взяла редактор издания (на тот момент) Эльза Баскаева. Она плакала. Оказалось, что среди заложников в школе ее дочь Фатима Аликова, фотокорреспондент газеты. 27-летняя девушка пошла выполнять рядовое редакционное задание — делать фоторепортаж со Дня знаний из школы № 1 Беслана. И тут началась страшная стрельба…

«Я еще успела дозвониться до Фатимы. Она мне сквозь выстрелы прокричала, что в школе бегают какие-то люди и стреляют, что сама она на втором этаже… А потом связь оборвалась», — рассказывала Эльза Баскаева.

С этого момента бесланская редакция стала жить в ожидании. И молиться за всех людей, захваченных в заложники — кроме Фатимы, из редакции среди заложников оказалось еще семь человек — дети сотрудников и сами работники газеты.

Потом редактор газеты еще раз уточнила, с корреспондентом какого города разговаривает, и вновь заплакала: «Барнаул… Вы знаете, я несколько дней не спала, когда 24 августа случилась беда с самолетами <теракт на Ту-154>… Там же были бортпроводники из вашего города… Я как представлю ужас людей, летящих в этих самолетах… А тут опять такая беда»…

Расстреляли мужчин

3 сентября altapress.ru вновь вышел на связь с коллегами из Беслана. Там было 6:30 утра. Но мы знали, что журналисты не покидали здания редакции. Знали и то, что накануне вечером были освобождены 26 заложников — женщины и грудные дети.

Те, не распространяясь, коротко рассказали, что мужчин — тех, которые могут представлять силовую опасность для боевиков, — в школе почти не осталось.

В школе в это время сидели голодные дети — в столовой еды не было, так как 1 сентября учиться полный день не собирались. Еда находилась лишь в буфете — пряники, печенье, коржики, сухое молоко. Водопровод в школе работал, но свободно передвигаться по зданию террористы не разрешали. В школе окна после стрельбы разбиты.

Кровная месть

3 сентября в 10:40 мск altapress.ru вновь вышел на связь с коллегами. Они сообщили, что переговорный процесс должен возобновиться. На встречу с боевиками придут Руслан Аушев, бывший президент Республики Ингушетия. Также в переговорах примут участие старики-ингуши, уважаемые в республике люди. Старцы были настроены очень решительно — они заявили, что если их не пустят в школу, прорвутся туда сами.

Это заявление обеспокоило родственников заложников — не дай Бог, что случится со стариками, тогда на Кавказе может начаться кровная месть. По законам гор.

Штурм

3 сентября в 13:05 мск мы вновь позвонили в редакцию. Телефон долго не брали, потом женский голос на другом конце провода быстро прокричал: «Извините, пожалуйста, мы все сейчас в коридоре, далеко от телефона. У нас в городе сплошная стрельба, взрывы»!

Все. Начался штурм.

Хуже , чем предполагали

В 15:00 мы вновь позвонили коллегам. Трубку взяла ответственный секретарь газеты: «Да, было несколько мощных взрывов в школе. Идет перекрестный огонь с нескольких сторон от школы. О заложниках нет никаких сведений. Все случилось хуже, чем мы предполагали. Это началось тогда, когда с территории школы начали эвакуировать трупы. Некоторые говорят, что часть здания рухнула сама по себе — школа 1889 года постройки. Боевики подумали, что начался штурм, и стали поливать огнем. Но это лишь предположение. Неутешительное и наивное предположение. Редактор газеты убежала в больницу — искать дочь там, к школе ее не пустили. Молитесь за наших детей и нас».

В 15:45 мы вновь связались с бесланской газетой. Трубку взял сотрудник издания, были слышны взрывы, он прокричал в телефон: «В городе страшный бой. Слышите взрывы? Бой в разных частях города!»…

Утро 4 сентября

Утром после штурма — звонок на телефон «горячей линии». Называю имя: «Фатима Аликова, фотокорреспондент». И усталый голос отвечает: «Она жива. И не ранена. Не плачьте. Все будет хорошо… Ее мама? Эльза Баскаева? Нет, в списках нет. Молитесь за других…»

Заложники пили мочу

Дочь рассказала маме, что боевики были какие-то осатаневшие. Их в зале, где держали Фатиму, было 10. И две шахидки.

Заложники пили свою мочу — так мучила жажда. И Фати пила. Ей какой-то мальчик дал стаканчик, из него и утоляла жажду девушка. Фатима два с половиной дня просидела в школе — лежать террористы не разрешали, ноги вытягивать — тоже. Только сидеть. К Фати льнули дети, которые в школе оказались без родителей.

Фатима рассказала, что дети вели себя молодцом — не паниковали, не хныкали. Телефоны боевики и впрямь тогда у всех отобрали, разбили их прикладами. И еще сказали, что если у кого-то сработает мобильник, пристрелят.

Так и сидели они в зале, уже начали задыхаться. Тогда Фатима, уже почти не соображая, легла на подоконник подышать воздухом, не обращая внимания на террористов. И тут — взрыв!

Фатиму взрывной волной сбросило с подоконника на улицу. Девушка, не помня себя, побежала что было силы. Впереди какие-то два железных гаража, стена школы и… тупик! Фатима схватила картонку с земли, накрылась ею. Так и лежала. Пережидала штурмовую пальбу… В это время ее мать босиком бежала к городской больнице искать дочь…