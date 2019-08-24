Улетели и не вернулись. Прошло 15 лет, как во время теракта на борту Ту-154 погибли барнаульские бортпроводники

24 августа 2004 года в России практически одновременно в воздухе взорвались два авиалайнера — Ту-134А-3 авиакомпаний «Волга-Авиаэкспресс» и Ту-154Б-2 «Сибири». В Ту-154, летевшем в Сочи из московского аэропорта «Домодедово», пассажиров обслуживали четверо барнаульских бортпроводников — Марина Худеева, Ольга Быковская, Яна Тарсукова и Сергей Иванов.

Подрыв смертницы

На пропавшем в Ростовской области Ту-154 сработала сигнализация о захвате самолета. После чего лайнер исчез с экранов радаров. Позднее авиакомпания «Сибирь» официально подтвердила наличие сигнала о захвате самолета Ту-154.

Смертница взорвала себя на борту.

Погибли все, кто находился на борту самолета — 46 человек, из них 8 — члены экипажа.

За пять часов до рейса 1047

В тот день — 24 августа — в Москве находились барнаульские бригады бортпроводников.

«Я видела их всех за пять часов до трагедии, наша бригада выполняла такой же рейс ровно за сутки до этого…» — вспоминала в 2004 году Лариса Маркова, бортпроводница авиакомпании «Сибирь», писал «Свободный курс».

Лариса жила в одной комнате с Мариной Худеевой. За несколько часов до трагедии девчонки-бортпроводницы как ни в чем не бывало обсуждали полеты в Сочи.

«Вечером, когда я собирала чемоданы, чтобы лететь домой, Марина лежала рядом с нами на кровати, — вспоминала Лариса Маркова. — Мы обсуждали, кто что купил в Сочи. Многие понабрали тамошнего сыра, чурчхелу. Марина еще поинтересовалась: «Зачем вы ее так много набираете?» Мы говорим: «Ведь все просят — мама, друзья». Марина сказала: «Да, у меня дети ее очень любят. Сегодня мы тоже всего накупим, в море накупаемся…»

Никто в это время не знал, что до Сочи эта бригада так и не долетит.

Перед тем как попрощаться с Ларисой, Марина вдруг сказала: «Вот вроде бы и рейс хороший — в Сочи, мне бы радоваться, а что-то особо не хочется туда лететь».

Яне Тарсуковой, еще одной погибшей бортпроводнице, было 30 лет. Ей еще и 20 не было, когда она бортпроводником устроилась. «Она была очень яркой, позитивной девчонкой. Янка — всегда с улыбкой на лице. У нее было много поклонников. Но мне кажется, что уже в 10−11 классах она мечтала только о полетах», — вспоминает одноклассник Яны, издатель «Алтапресс» Максим Герасимюк.

Сергею Иванову было 37 лет, у него остались двое детей. Бригадир бортпроводников Ольга Быковская была очень требовательной. На то и бригадир.

На следующий день в планах на тот же рейс Москва — Сочи была барнаульская бригада, но стюардов сняли с рейса — чтобы бортпроводники не испытали лишний стресс.

«Как вспомню, что я всех их буквально за пять часов до трагедии видела, просто не верится», — рассказывала в августе 2004-го Лариса Маркова.

Надломленное крыло

Мемориальные комплекс погибшим бортпроводникам в Барнауле. altairegion22.ru

,

30 августа в барнаульском аэропорту собралось несколько тысяч человек — попрощаться с четырьмя барнаульскими бортпроводниками рейса 1047 Москва — Сочипогибшими 24 августа.

В Барнауле на Власихинском кладбище у могил четырех бортпроводников теперь возвышается большой мемориал в форме крыла самолета с надписью «Сибирь».

Надломленное крыло падающего самолета установлено над могилами четырех погибших алтайских бортпроводников. Четыре звезды срываются с кончика крыла и устремляются в небо. Черный осколок врезается в крыло и рассекает его на две половины — разделяет два мира. Из разлома просачивается красный цвет. Ярко-красные цифры «2004» постепенно приобретают траурный цвет.

Ниже — табличка: «Бортпроводникам авиакомпании «Сибирь», трагически погибшим в авиакатастрофе 24.08.2004 г. »

15 лет спустя

«Это был шок для всех… Я хорошо знал троих из них. Знаком с их родителями… На Як-40 в Барнаульском авиаотряде летал отец Ольги Быковской… У Сергея Иванова отец здесь долго работал… Это тяжело вспоминать. Невозможно просто. Мы каждый год в трагическую дату посещаем Власихинское кладбище, мемориальный комплекс в честь погибших ребят. Говорят, время сглаживает раны. Это — говорят…», — рассказывает генеральный директор авиапредприятия «Алтай» Виталий Архипенко.

24 августа 2019 года барнаульские авиаторы вновь соберутся у «крыла» на Власихинском кладбище — почтить память коллег.

Огромное небо

У авиаторов есть пословица — «Летчики не умирают. Они улетают и не возвращаются».

Небо пухом всем летевшим 24 августа 2004 года на Ту-154, рейс № 1047. И — светлая память погибшим в авиакатастрофах.