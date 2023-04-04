«Горячий ключ» забил из-под земли в центре Барнаула

Барнаульцы пожаловались на горячую воду, которая бьет ключом из-под земли.
«Гейзерное озеро в историческом центре города», — отшутились горожане.
Ранее стало известно, когда и на сколько в Барнауле начнут отключать горячую воду.
В Барнауле на ул. Никитина, 146 произошла коммунальная авария, сообщили в «Инцидент Барнаул».
Барнаульцы пожаловались на горячую воду, которая бьет ключом из-под земли.
«Гейзерное озеро в историческом центре города», — отшутились горожане.
Ранее стало известно, когда и на сколько в Барнауле начнут отключать горячую воду.
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