4 апреля
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Происшествия

«Горячий ключ» забил из-под земли в центре Барнаула

В Барнауле на ул. Никитина, 146 произошла коммунальная авария, сообщили в «Инцидент Барнаул».

Горячая вода на ул. Никитина.
Горячая вода на ул. Никитина.
"Инцидент Барнаул"

Барнаульцы пожаловались на горячую воду, которая бьет ключом из-под земли.

«Гейзерное озеро в историческом центре города», — отшутились горожане.

Ранее стало известно, когда и на сколько в Барнауле начнут отключать горячую воду.

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