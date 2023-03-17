Жители алтайского села вторую неделю живут без водоснабжения

В районном центре Ельцовка проблема с водоснабжением с каждым днем разрастается. Без воды осталось больше половины села, сообщает «Банфакс».

Депутат Ельцовского районного Совета депутатов Евгений Ломовский рассказал, что с 8 марта многие жители села Ельцовка живут без водоснабжения.

«Обезвоженная» территория с каждыми днем становится все обширнее. Проживает в Ельцовке около 3 тыс. человек, и половина из них — без воды.

По словам Евгения Ломовского, детский сад не работает целую неделю, а школа перешла на сокращенный график работы со вчерашнего дня.

В самое незавидное положение попали жители многоквартирных домов. В них из-за проблем с теплоносителем стало очень холодно.

Подвозить воду жителям Ельцовки начали только с 17 марта. Евгений Ломовский считает, что этому поспособствовали его жалобы в краевые ведомства.

Полномочия по водоснабжению в Ельцовке находятся у администрации района. Связаться с главой районного центра Натальей Старовойтовой «Банфаксу» не удалось.

В своем Telegram-канале Наталья Старовойтова комментирует проблему двумя записями — 11 и 16 марта.

В первом сообщении она рассказала о предстоящей замене глубинного насоса, который вышел из строя.

В следующем сообщении она заявила, что замена глубинного насоса ситуацию не исправила, а работники обнаружили большой порыв в районе водонапорной башни.

Глава попросила граждан сообщать коммунальщикам о найденных порывах.

Ранее барнаульцы пожаловались на отсутствие отопления и горячей воды.