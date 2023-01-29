Барнаульские жильцы уже несколько лет терпят неприятных запах из подвала своего многоэтажного дома. Его топит канализационными стоками. Об этом сообщают «Вести Алтай».

Жильцы барнаульской многоэтажки уже несколько лет терпят едкий запах канализации

На протяжении трех лет подвал жилого дома топит канализационными стоками. Аварии происходят регулярно — с последней прошло несколько недель.

Жильцы жалуются, что управляющая компания часто игнорирует сообщения об авариях. По мнению ее сотрудников, виноваты в постоянных потопах сами жильцы. По словам очевидцев, затопление устраняют только после обращений в прокуратуру и жилинспекцию. Однако это не помогает, и авария повторяется.

Жильцы уверены, что дому нужен капитальный ремонт — тогда потопы прекратятся. Однако тариф в доме, построенном больше полувека назад, слишком маленький и средств на ремонт не хватает, говорит руководитель управляющей компании. Также он отмечает, что в доме уже заменили половину труб.

На данный момент решения проблемы у жильцов нет.

Ранее стало известно, что после жалоб жителей на холодные квартиры алтайские следователи начали проверку. Местные жители в Шипуновском районе аловались на то, что температура в некоторых квартирах их жилых домов не поднимается выше +10 градусов.