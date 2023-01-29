Жильцы барнаульской многоэтажки уже несколько лет терпят едкий запах канализации

На протяжении трех лет подвал жилого дома топит канализационными стоками. Аварии происходят регулярно — с последней прошло несколько недель.
Жильцы жалуются, что управляющая компания часто игнорирует сообщения об авариях. По мнению ее сотрудников, виноваты в постоянных потопах сами жильцы. По словам очевидцев, затопление устраняют только после обращений в прокуратуру и жилинспекцию. Однако это не помогает, и авария повторяется.
Жильцы уверены, что дому нужен капитальный ремонт — тогда потопы прекратятся. Однако тариф в доме, построенном больше полувека назад, слишком маленький и средств на ремонт не хватает, говорит руководитель управляющей компании. Также он отмечает, что в доме уже заменили половину труб.
На данный момент решения проблемы у жильцов нет.
Ранее стало известно, что после жалоб жителей на холодные квартиры алтайские следователи начали проверку. Местные жители в Шипуновском районе аловались на то, что температура в некоторых квартирах их жилых домов не поднимается выше +10 градусов.
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