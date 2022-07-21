Грабитель в цветастом платье прикинулся пожилой женщиной, ограбил банк и скрылся

В отделение банка Chase вошел мужчина в платье в цветочек, желтых латексных перчатках, черной маске на лице и в седом парике.

Неизвестный подошел к одному из окон обслуживания, передал кассиру записку с требованием выдать деньги и заявил, что вооружен пистолетом.

Сотрудник банка выполнил требование грабителя, пишет Lenta.ru. После этого «дама в цветастом платье» спокойно покинула банк.

Свидетели описали преступника как «стройного человека ростом около 180 сантиметров».

Выйдя на улицу, мужчина сел в белый внедорожник и уехал в неизвестном направлении.

Между тем ранее при ограблении банка один из налетчиков потерял протез. Грабители были в париках, с накладными усами и в очках. Это лишь привлекло к их облику внимание сотрудников банка. И они были готовы к отпору, когда один из грабителей подошел к кассе и начал угрожать игрушечным оружием.

Сотрудники банка повалили злоумышленника на пол, в драке он потерял протез и не смог убежать, когда на место происшествия прибыла полиция.