ЧП случилось во время посадки в венском аэропорту (Австрия).

При заходе на посадку лайнер попал в зону турбулентности и под сильный град, который пробил стекло в кабине и носовую часть самолета.

Пилоты подали сигнал бедствия. После им пришлось садиться вслепую, но несмотря на это посадка прошла успешно. Никто из пассажиров не пострадал, указывает Газета.Ru.

Впоследствии выяснилось, что грозовой фронт, через который пришлось пройти самолету, не был виден на метеорологическом радаре.

Ранее пассажиры получили серьезные травмы во время полета над Турцией.

Это произошло во время прохождении самолета через зону турбулентности.

В аэропорту Дублина самолет встретили медицинская служба и полицейские — шестеро пассажиров и шесть членов экипажа получили различные травмы. Это произошло в небе над Турцией.

Ранее ЧП случилось на борту Boeing лучшей авиакомпании мира. Более 70 человек пострадали в полете, один пассажир погиб в самолете авиакомпании Singapore Airlines

Всего на борту находилось 211 пассажиров и 18 членов экипажа.

Boeing 777-300ER выполнял рейс Лондон — Сингапур.

Самолет попал в воздушную яму. Это случилось, когда бортпроводники разносили еду. Десятки пассажиров получили травмы, а пилоты резко сменили курс и посадили лайнер в Бангкоке.

У некоторых пассажиров были сломаны руки, у самолета обрушились часть потолка и багажные отсеки.

После приземления всех пострадавших доставили в больницу.

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