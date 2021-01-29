Группу подростков задержали в Барнауле за расклейку анонсов о митингах

Чиновник отметил, что в мэрии располагают всей информацией о попытках проведения незаконных акций и держат эти вопросы на контроле.
«Никто не запрещает выходить на публичные мероприятия в рамках федерального и краевого законов. И политические силы проводят свои мероприятия. Никаких препятствий мы не видим», — подчеркнул Еремеев.
Подробностей о задержании подростков он не рассказал.
Ранее чиновники опровергли информацию о ярмарке в Бийске, на которую зазывали людей. По официальным данным, там планировался незаконный митинг.