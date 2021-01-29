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Группу подростков задержали в Барнауле за расклейку анонсов о митингах

В Барнауле полицейские задержали группу подростков, которые расклеивали листовки с анонсом несанкционированного митинга, пишет «Политсибру» со ссылкой на замглавы города Юрия Еремеева.

Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года.
Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года.
Дмитрий Лямзин

Чиновник отметил, что в мэрии располагают всей информацией о попытках проведения незаконных акций и держат эти вопросы на контроле.

«Никто не запрещает выходить на публичные мероприятия в рамках федерального и краевого законов. И политические силы проводят свои мероприятия. Никаких препятствий мы не видим», — подчеркнул Еремеев.

Подробностей о задержании подростков он не рассказал.

Ранее чиновники опровергли информацию о ярмарке в Бийске, на которую зазывали людей. По официальным данным, там планировался незаконный митинг.

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