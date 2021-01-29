Жителей алтайского наукограда заманивают на митинг под видом ярмарки

В соцсетях появилась информация о проведении в Бийске 31 января продуктовой ярмарки. В мэрии наукограда заявили, что это фейк и таким образом горожан зазывают на несанкционированный митинг.

Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года.

По официальным данным администрации города, никакой ярмарки в этот день не планируется, сообщил Telegram-канал «Ленина, 59».

«Промоутеры которые ходят по домам и зовут на ярмарку — подставные проплаченные лица. Это мошенники, которые обманом зазывают на площадь, где в прошлые выходные прошёл несанкционированный митинг. Цель — создать „массовку“ из граждан», — пояснил источник.

Бийские власти просят горожан воздержаться от участия в незаконном мероприятии и не давать себя обмануть.

Ранее алтайская полиция предупредила, что будет пресекать провокации на несогласованных акциях протеста.

Отметим, что в Барнауле настоящая ярмарка пройдет раньше, чем планировалось — 6 февраля.