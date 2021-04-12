12 апреля 10°C
﻿
Происшествия

Губернатор прокомментировал крушение трубы на Барнаульской ТЭЦ-2 и призвал к чуткости

В правительстве Алтайского края прошло аппаратное совещание, на котором обсудили ситуацию на ТЭЦ-2. Губернатор Виктор Томенко поручил контролировать качество обслуживания потребителей и чутко относиться к сообщениям барнаульцев.

ТЭЦ-2.
ТЭЦ-2.
Анна Зайкова

По словам главы краевой столицы Вячеслава Франка, за ночь удалось организовать подачу тепла по всему контуру ТЭЦ-2, но есть проблема: температура на выходе составляет 65 градусов при нормативе 72.

«Думаю, что к 16:00 ситуацию исправим: температура теплоносителя поднимется до норматива. Удалось переключить часть контура ТЭЦ- 2 на контур ТЭЦ- 3 в границах улиц Профинтерна, Партизанская и проспекта Ленина. Здесь проблем нет, теплоснабжение устойчиво. Оставшаяся часть контура ТЭЦ-2 осуществляется котлами самого ТЭЦ- 2», — отметил Франк.

Рухнула часть трубы ТЭЦ-2 в Барнауле.
Рухнула часть трубы ТЭЦ-2 в Барнауле.
instagram.com/barnaul.insta

Томенко поручил сформировать четкий механизм получения информации от потребителей, несмотря на то, что перепады температуры в отоплении «вряд ли кто-то почувствует».

«Но надо сделать несколько контрольных точек, из которых на постоянной основе ситуацию получать и ее анализировать. Прошу вас чутко относиться к тем заявлениям, сигналам граждан, организаций, учреждений, которые будут поступать. Прошу также оперативно, в регулярном режиме, информировать о ситуации жителей города», — заявил глава региона.

В зоне действия ТЭЦ- 2 находится 1285 многоквартирных домов, 220 частных, 34 школы, 69 детских садов, 23 медицинских учреждения, проживает порядка 246 тыс. человек.

Как ранее писал altapress.ru, верхняя часть дымовой трубы ТЭЦ-2 рухнула вечером 11 апреля. Упавшие части повредили систему топливоподачи.

Прокуратура начала проверку.

В городе ввели режим повышенной готовности.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость