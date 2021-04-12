Губернатор прокомментировал крушение трубы на Барнаульской ТЭЦ-2 и призвал к чуткости

В правительстве Алтайского края прошло аппаратное совещание, на котором обсудили ситуацию на ТЭЦ-2. Губернатор Виктор Томенко поручил контролировать качество обслуживания потребителей и чутко относиться к сообщениям барнаульцев.

По словам главы краевой столицы Вячеслава Франка, за ночь удалось организовать подачу тепла по всему контуру ТЭЦ-2, но есть проблема: температура на выходе составляет 65 градусов при нормативе 72.

«Думаю, что к 16:00 ситуацию исправим: температура теплоносителя поднимется до норматива. Удалось переключить часть контура ТЭЦ- 2 на контур ТЭЦ- 3 в границах улиц Профинтерна, Партизанская и проспекта Ленина. Здесь проблем нет, теплоснабжение устойчиво. Оставшаяся часть контура ТЭЦ-2 осуществляется котлами самого ТЭЦ- 2», — отметил Франк.

Рухнула часть трубы ТЭЦ-2 в Барнауле. instagram.com/barnaul.insta

Томенко поручил сформировать четкий механизм получения информации от потребителей, несмотря на то, что перепады температуры в отоплении «вряд ли кто-то почувствует».

«Но надо сделать несколько контрольных точек, из которых на постоянной основе ситуацию получать и ее анализировать. Прошу вас чутко относиться к тем заявлениям, сигналам граждан, организаций, учреждений, которые будут поступать. Прошу также оперативно, в регулярном режиме, информировать о ситуации жителей города», — заявил глава региона.

В зоне действия ТЭЦ- 2 находится 1285 многоквартирных домов, 220 частных, 34 школы, 69 детских садов, 23 медицинских учреждения, проживает порядка 246 тыс. человек.

Как ранее писал altapress.ru, верхняя часть дымовой трубы ТЭЦ-2 рухнула вечером 11 апреля. Упавшие части повредили систему топливоподачи.

Прокуратура начала проверку.

В городе ввели режим повышенной готовности.