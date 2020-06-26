Губернатор российского региона ворвался на свадьбу и прервал незаконный банкет

Политик ехал мимо заведения и увидел большое скопление людей. Он остановил торжество, поскольку проведение праздников в регионе запрещено на время пандемии.

Региональное правительство инициировало проведение проверки, пишет News.ru. Заведение может приостановить свою работу. В пресс-службе не уточнили, о каком конкретно ресторане идет речь.

С 20 июня власти региона разрешили работу летних кафе, но проведение массовых мероприятий все равно под запретом.

Напомним: за время пандемии коронавируса свадебные специалисты Барнаула потеряли сотни тысяч рублей. Пары отменяют регистрации браков, переносят их на осень или выбирают скромный формат праздника: без банкета, фотографов и ведущих. Невесты плачут и требуют назад предоплату. Банкетные залы пишут петиции. Как выживает местный event-бизнес и что придумывают влюбленные, чтоб