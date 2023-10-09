ХАМАС выпустило ракетный залп по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.

Отмечается, что из аэропорта пытались улететь сотни людей.
О пострадавших не сообщалось.
Ранее в ответ на вечерние обстрелы сектора Газа палестинцы запустили 100 ракет по Ашкелоту.
После того как появилась информация о прибытии Boeing C-17 Globemaster III, ракеты полетели со стороны сектора Газа. Об этом сообщает Mash.
Отмечается, что из аэропорта пытались улететь сотни людей.
О пострадавших не сообщалось.
Ранее в ответ на вечерние обстрелы сектора Газа палестинцы запустили 100 ракет по Ашкелоту.
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