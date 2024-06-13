Сотрудники ФСБ России вместе с представителями МВД и Росгвардии раскрыли хищение более 1 млрд руб. соцвыплат, пенсий и ипотечных взносов, сообщает РБК.

Организованной преступной группе (ОПГ) удалось похитить средства Социального фонда России и «Регионального оператора ипотечного жилищного кредитования Республики Ингушетия» в особо крупных размерах.

Ущерб государству превысил 1 млрд рублей. И это только предварительно.

Дипотношения и жулики

Были установлены случаи назначения пенсий и соцвыплат на основании поддельных свидетельств о рождении и о смерти, якобы оформленных органами власти Австрии, Бельгии, Германии и Франции, а также российскими посольствами в этих странах.

Сообщение МВД

Установлено, что в группу входили чиновники, жители Ингушетии и пока еще не установленные лица.

Между тем мошенники стали управлять телефонами россиян.

При скачивании поддельного банковского приложения жулики могут получить доступ к управлению телефоном и использовать его для вымогательства денег у знакомых человека.

Чаще всего аферисты присылают сообщения в соцсетях от лица банка и призывают срочно обновить мобильный банк, перейдя по ссылке. Это мошенники.

Ранее бывший начальник управления авиации ФСБ перевел мошенникам 1,5 млн рублей.

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