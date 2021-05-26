«Холодеет в душе»: детский омбудсмен встретилась с мамой пострадавшей от насилия школьницы в Барнауле

Уполномоченная по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева встретилась с мамой девочки, которая стала жертвой чудовищных издевательств группы подростков.

«Детская жестокость, от которой холодеет в душе. Сегодня в краевых СМИ появилась информация об истязании девочки, проживающей в Барнауле. Самое главное сейчас обеспечить помощь и защиту ребенку. Встретилась с мамой пострадавшей девочки, ребенку оказана медицинская помощь и психологическая поддержка», — прокомментировала правозащитница в Instagram.

Она напомнила, что следственные органы возбудили и расследуют уголовное дело.

Что случилось

Днем 23 мая 14-летняя жительница Барнаула в компании сверстников в одном из заброшенных домов причинила телесные повреждения, а затем совершила иные действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки.

Все противоправные действия снимались на телефон.

Подозреваемую задержали.

О произошедшем проинформировали губернатора края Виктор Томенко. Он поручил всесторонне изучить ситуацию и обстоятельства, которые привели к насилию над девочкой, и оказать всю необходимую помощь пострадавшей и ее семье.