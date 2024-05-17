Жителю Алтайского края, продавшему свою банковскую карту незнакомцу, придется вернуть всю сумму, которую перечислила на нее обманутая мошенниками женщина. Сам он утверждал, что денег не видел. Тем не менее расплатиться за махинации за его спиной ему придется. К такому выводу пришел Каменский горсуд, сообщила объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Зачем люди продают свои карты?

Есть люди, получающие в банке десятки, а то и сотни карт – и только для того, чтобы продать их на черном рынке, рассказывают специалисты по информационной безопасности.

Но житель Камня-на-Оби Данила С., судя по решению суда, продал всего одну - хотел заработать. Сделать это уговорил знакомый (ныне покойный). Карту в «ОТП банке» он получил без проблем – доставил курьер. Затем передал ее незнакомому мужчине и взял свои 7 тыс. рублей.

А уже на суде узнал: 5 июля 2023 года мошенники убедили жительницу Чебоксар Марину Ч. перевести на его карту почти 100 тыс. рублей. Ну а затем, как водится, денежки похитили.

Телефонные мошенники умеют убедить. unsplash.com

Почему он должен расплачиваться за чужие грехи?

Ну а затем Марина Ч. написала заявление в местную полицию - там по факту хищения возбудили уголовное дело. Очевидно, в рамках расследования и выяснилось: карта принадлежит Данилу С. – ведь банки не переоформляют их в случае такой вот «продажи».

Женщину признали потерпевшей. И уже как потерпевшая она подала иск в Каменский горсуд, где и взыскала похищенное с держателя карты.

На суде она объяснила: с Данилом С. не знакома, ни дарить ему деньги, ни оказывать благотворительную помощь не собиралась, и договор с ним не заключала. Так что оснований владеть ее деньгами у него нет.

Женщина, смартфон, банковская карта. Фото: freepik, автор user18526052.

Тот в ответ утверждал, что денег не получал. Но не убедил ни судей, ни потерпевшую.

«Доводы, что он не распоряжался денежными средствами, продав свою банковскую карту неизвестному лицу, суд нашел не имеющими правового значения для рассмотрения настоящего спора, поскольку именно ответчик несет ответственность по распоряжению своей картой», - цитирует пресс-служба выводы судьи.

Выплатить ему придется 99 тыс. рублей плюс 3 тысячи – госпошлина. В общей сложности - почти в 15 раз больше, чем он выручил от продажи карты. Решение вступило в законную силу.

Банкомат. СС0

А это, вообще, законно – продавать карту?

Между тем, карта – это собственность самого банка, держатель карты – собственник денег на счете. И банки в своих правилах прописывают запрет на передачу карты другому человеку.

«Никогда ни при каких обстоятельствах не передавайте банковскую карту для использования третьим лицам, в том числе родственникам. Если на банковской карте нанесены фамилия и имя физического лица, то только это физическое лицо имеет право использовать банковскую карту», - пишет, например, «ОТП-банк» в памятке безопасного пользования картами.

Означает это одно: если вы передали свою карточку другому человеку, вы нарушили договор. Узнав об этом, банк может заблокировать карту и внести вас в черный список, сообщают портал Banki.ru.

Более того, он может расторгнуть с вами договор, а заключить новый с тем же банком не получится - для открытия счета придется искать другой, добавляет «Тинькоф-Журнал».

Женщина держит кредитную карту. ФОТО предоставлено ПАО МегаФон.

Грозит ли за это уголовное наказание?

Но блокирование карты - пожалуй, самое легкое, что грозит продавцу карт. За неправомерный сбыт средств платежей (банковских карт) граждане несут уголовную ответственность по статье 187 УК РФ, рассказывает прокуратура.

Санкция за это - принудительные работы (до пяти лет) или даже лишение свободы (до шести лет со штрафом). А если будет доказано участие в группе, можно отправиться в места не столь отдаленные на семь лет.

Впрочем, altapress.ru не удалось найти на сайте краевого суда реальное наказание по этой статье: продавцы карт обычно получали условные сроки со штрафом.

Ранее altapress.ru рассказывал, что правоохранителям, расследующим дела о хищении денег телефонными и интернет-мошенниками, удается дотянуться только до нижнего звена.

Обычно же этим занимаются целые синдикаты, состоящие из организаторов, звонарей и обнальщиков. Последних поймать за руку получается. А вот организаторы, а часто и звонари избегают ответственности. Как устроены их преступные синдикаты и как они нас разводят, можно прочитать здесь.

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