И умерли в один день: жених и невеста погибли во время съемки перед свадьбой

Свадьба была намечена на 22 ноября. Пара вместе с родственниками решила устроить красивую фотосъемку в заброшенном городе на берегу реки. Молодые взяли в аренду две лодки-коракл.

Как только лодка отплыла примерно на 30 метров от берега, жених и невеста попыталась сфотографироваться.

Девушка потеряла равновесие, стоя на лодке, и упала в реку. Жених пытался спасти возлюбленную, но в суматохе судно перевернулось, и суженый тоже утонул.

На борту также находились рыбак и один из родственников жениха. Рыбак смог уплыть к берегу, а родственника спасли находившиеся на берегу люди, пишет Lenta.ru.

Прибывшие на место правоохранители достали тела погибших из воды.

В 2017 году в Бразилии невеста погибла при крушении вертолета во время пути на свадьбу. Вертолет стартовал в городе Озаску и через 25 минут полета врезался в склон горы, не долетев до своей цели — Сан-Паулу — менее двух километров.

На земле невесту ожидали жених и 300 гостей, приглашенных на свадьбу. Женщина хотела прибыть на бракосочетание экстравагантным способом.