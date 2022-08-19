19 августа
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Происшествия

«Игра» началась. Детсады в Сибири получили письма с угрозами

В несколько детских садов Томска пришло электронное письмо, которое сейчас активно обсуждают в родительских чатах.

Ребенок, страх, избиение
Ребенок, страх, избиение
СС0

В начале электронного послания — «Важно — игра началась».

Неизвестный угрожал детям, пишет «Газета.ру» со ссылкой на «Подъем». В письме также сказано, что в их рюкзаках находится взрывчатка.

Некоторые воспитатели отменили прогулки на улице, а на территории дошкольных учреждений проводят проверки.

«Сотрудники учреждений и департамента действовали по инструкциям — оперативно сообщили об этом в полицию и УФСБ, усилили меры безопасности и контроль за пропускным режимом. Сейчас с произошедшим разбираются оперативники», — отреагировал на происшествие пресс-центр мэрии.

Ранее Следственный комитет проверял угрозы, поступающие в адрес студентов университета.

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