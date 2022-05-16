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Жизнь

В Алтайском крае отработают эвакуацию населения при террористической угрозе

17 мая в Алтайском крае пройдут антитеррористические учения с участием ФСБ, МВД, МЧС, ФСО и других структур.

Антитеррористические учение в Павловском районе.
Антитеррористические учение в Павловском районе.
Пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю.

Учения стартуют в 9:00 и продлятся до 18:00. Местом выбрали Бийск и Зональный район, сообщили в краевом УФСБ.

По легенде учений, на нескольких объектах, основным из которых станет гостиница «Восток» (Бийск), функциональные группы в режиме реального времени будут решать задачи по противодействию условной террористической угрозе.

Основной упор сделан на отработку эвакуации населения из «опасных» районов и ликвидации последствий «теругрозы», добавили в ФСБ.

Оперативный штаб учений обращается к населению с просьбой соблюдать спокойствие и выполнять установки, полученные от сотрудников правоохранительных органов в районе проведения учения.

Также отмечается, что учения существенно не повлияют на транспортное сообщение и не создадут ограничения для жителей и гостей Бийска и Зонального района.

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