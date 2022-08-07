Иномарка влетела в цветочную клумбу на малаховском кольце в Барнауле

Автомобиль Toyota Vista столкнулся с цветочной клумбой в Барнауле в ночь на 7 августа. Фото с места происшествия опубликованы в сообществе « Инцидент Барнаул » в социальной сети «ВКонтакте».

Иномарка врезалась в клумбу в Барнауле

Авария случилась на малаховском кольце в районе пересечения с улицей Антона Петрова неподалеку от торгового центра «Огни».

«Водитель автомобиля Toyota Vista не справился с управлением, съехал с проезжей части после чего совершил столкновение с цветочной клумбой», — говорится в тексте поста.

Других обстоятельств ДТП не приводится.

Иномарка врезалась в клумбу в Барнауле «Инцидент Барнаул» Иномарка врезалась в клумбу в Барнауле «Инцидент Барнаул»

Напомним, смертельная авария произошла 4 августа около 17:00 в Бийске на улице Каховской. Как сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю, в столкновении пяти машин погиб 19-летний парень.