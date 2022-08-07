8 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Иномарка влетела в цветочную клумбу на малаховском кольце в Барнауле

Автомобиль Toyota Vista столкнулся с цветочной клумбой в Барнауле в ночь на 7 августа. Фото с места происшествия опубликованы в сообществе «Инцидент Барнаул» в социальной сети «ВКонтакте».

Иномарка врезалась в клумбу в Барнауле
Иномарка врезалась в клумбу в Барнауле
"Инцидент Барнаул"

Авария случилась на малаховском кольце в районе пересечения с улицей Антона Петрова неподалеку от торгового центра «Огни».

«Водитель автомобиля Toyota Vista не справился с управлением, съехал с проезжей части после чего совершил столкновение с цветочной клумбой», — говорится в тексте поста.

Других обстоятельств ДТП не приводится.

Иномарка врезалась в клумбу в Барнауле
Иномарка врезалась в клумбу в Барнауле
«Инцидент Барнаул»
Иномарка врезалась в клумбу в Барнауле
Иномарка врезалась в клумбу в Барнауле
«Инцидент Барнаул»

Напомним, смертельная авария произошла 4 августа около 17:00 в Бийске на улице Каховской. Как сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю, в столкновении пяти машин погиб 19-летний парень.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость