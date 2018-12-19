Иркутского участкового и его двоих знакомых подозревают в изнасиловании женщины в пункте полиции

19 декабря районный суд Иркутска заключил под стражу участкового уполномоченного и двух жителей города, которые обвиняются в избиении и изнасиловании женщины в пункте полиции, сообщает «Интерфакс».

«В ночь на 16 декабря фигуранты дела и пострадавшая в состоянии алкогольного опьянения находились в участковом пункте полиции № 8 Иркутска. С целью совершения изнасилования они жестоко избили потерпевшую. После чего совершили насильственные действия сексуального характера», — говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.2 ст. 132 УК РФ (совершение иных насильственных действий сексуального характера группой лиц).

Решением суда обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца.

В пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили, что в настоящее время по факту преступления проводится служебная проверка, по итогам которой будет решаться вопрос о привлечении руководителей МУ МВД «Иркутское» к строгой дисциплинарной ответственности.

«Предварительно установлено, что сам участковый уполномоченный, имеющий звание младшего лейтенанта, не участвовал в совершении насильственных действий сексуального характера, однако не препятствовал совершению преступления и не пресек противоправные действия. Если его вина будет установлена, он будет уволен из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь мундира», — сказал сотрудник пресс-службы.

По предварительным данным, 44-летнюю женщину в пункт полиции привели двое мужчин из ночного кафе, где они вместе употребляли алкоголь.

Напомним, троих полицейских из Уфы подозревают в изнасиловании 23-летней девушки, которая работала дознавателем. В качестве фигурантов уголовного дела проходят 50-летний начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев, 34-летний начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук и 51-летний начальник ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев.

По версии следствия, трое обвиняемых напали на 23-летнюю девушку в ночь на 30 октября в здании отдела МВД.