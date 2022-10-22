Исчез самолет с немецким миллионером на борту

На борту также находились его подруга Кристиане Шикорски, а также ее дети и еще один мужчина.
Самолет выполнял рейс из Мексики в одну из провинций Коста-Рики.
Костариканские власти занимаются поисками самолета, которые осложняют плохие погодные условия.
О миллионере
53-летний Райнер Шаллер является основателем известной немецкой сети фитнес-клубов McFit, входящей в группу RSG Group GmbH, указывает bfm.ru.
Сейчас в Европе действуют более 250 таких фитнес-клубов. Состояние немецкого предпринимателя оценивается примерно в 250 млн евро.
Ранее самолет упал на жилой дом в США. Расследованием ЧП занимается ФБР.