Исчез самолет с немецким миллионером на борту

У побережья Коста-Рики потеряна связь с легкомоторным самолетом с немецким миллионером Райнером Шаллером на борту, пишет ТАСС .

На борту также находились его подруга Кристиане Шикорски, а также ее дети и еще один мужчина.

Самолет выполнял рейс из Мексики в одну из провинций Коста-Рики.

Костариканские власти занимаются поисками самолета, которые осложняют плохие погодные условия.

О миллионере

53-летний Райнер Шаллер является основателем известной немецкой сети фитнес-клубов McFit, входящей в группу RSG Group GmbH, указывает bfm.ru.

Сейчас в Европе действуют более 250 таких фитнес-клубов. Состояние немецкого предпринимателя оценивается примерно в 250 млн евро.

Ранее самолет упал на жилой дом в США. Расследованием ЧП занимается ФБР.