26 октября
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Ищут на работу элитных проституток с зарплатой в 2 млн рублей в столице нефти и газа

В Сургуте (ХМАО) приглашают на работу элитных проституток, пишет ura.ru.

Сотрудник милиции задерживает проститутку, 1994 год, Москва
Сотрудник милиции задерживает проститутку, 1994 год, Москва
СС0.

Платить обещают более двух млн рублей в месяц и ждут девушек разного типажа от 18 лет.

В соцсети указан номер телефона «работодателя». Журналисты связались с ним и выяснили подробности.

Будущую работницу секс-индустрии поселят в комфортабельное жилье в центре города. Передвигаться девушки будут только на такси.

Все деньги за дополнительные услуги и чаевые останутся у женщин с низкой социальной ответственностью.

За восьмичасовой рабочий день с графиком пять через два заработок в месяц якобы может составить свыше двух млн рублей.

Между тем подобные объявления могут быть расценены как вовлечение в проституцию и являются нарушением российского законодательства.

Региональный главк МВД проинформирован о «бирже труда».

Ранее бордель с проститутками и «колл-центром» накрыли оперативники.

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