30 марта
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Происшествия

Истощенный тигр едва не разорвал тракториста, а позже скончался сам

Пострадавший тракторист работал в лесозаготовительной бригаде и чинил технику в 40 км от поселка Мухен Хабаровской области, когда на него набросился тигр, сообщает Amur Mash.

Амба - дух тайги. Амурский тигр, самый крупный подвид.
Амба - дух тайги. Амурский тигр, самый крупный подвид.
Pixabay.com

Хищника сумели отбить коллеги мужчины. Тракториста доставили в больницу с травматическим шоком, открытыми переломами конечностей и травмой грудной клетки.

Тигра отловили. Это оказался пятилетний истощенный самец, который, возможно, был болен.

Животное доставили в центр реабилитации и должны были отправить на обследование в Уссурийск. Однако тигр скончался. Специалисты сделают вскрытие, чтобы выяснить причину гибели.

Ранее домашняя тигрица сбежала из вольера и напала на человека в российском городе.

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