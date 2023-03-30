Истощенный тигр едва не разорвал тракториста, а позже скончался сам

Пострадавший тракторист работал в лесозаготовительной бригаде и чинил технику в 40 км от поселка Мухен Хабаровской области, когда на него набросился тигр, сообщает Amur Mash.

Хищника сумели отбить коллеги мужчины. Тракториста доставили в больницу с травматическим шоком, открытыми переломами конечностей и травмой грудной клетки.

Тигра отловили. Это оказался пятилетний истощенный самец, который, возможно, был болен.

Животное доставили в центр реабилитации и должны были отправить на обследование в Уссурийск. Однако тигр скончался. Специалисты сделают вскрытие, чтобы выяснить причину гибели.

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