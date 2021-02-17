Из барнаульского магазина изъяли почти 7 тыс. пар обуви

Крупную партию обуви изъяли алтайские таможенники в одном из магазинов Барнаула. Товар оказался без обязательной маркировки, рассказали в пресс-центре ведомства.

Таможенники с сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Алтайскому краю провели совместный рейд. В одном из магазинов нашлись 6 988 пар обуви без маркировки.

Обувь изъяли из оборота и завели уголовное дело по части 1 статьи 171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки).

Таможня напоминает, что с 1 июля 2020 года не допускается ввоз и оборот на территории России обувных товаров без нанесения на них средств идентификации.

В конце 2020 года бывший младший инспектор отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров службы таможенного контроля после выпуска товаров Алтайской таможни получил взятку. Деньги ему предложил мужчина, который действовал в рамках оперативного эксперимента.