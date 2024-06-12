Предварительно, один из жильцов сжег свои документы. Эвакуировали 20 человек. Пострадавших нет.
Подозреваемого в поджоге задержали полицейские. Впоследствии выяснилось, что кроме документов парень взорвал баллончик.
Возгорание ликвидировал персонал гостиницы.
На месте работают правоохранительные органы и экстренные службы.
Ранее житель Алтайского края устроил пожар в больнице. Сотрудникам учреждения удалось потушить пожар до прибытия спасателей. Площадь возгорания составила около половины квадратного метра.
Причины, по которым пациент устроил пожар, не сообщаются.
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