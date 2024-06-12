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Происшествия

Из гостиницы «Барнаул» экстренно эвакуировали постояльцев

Из гостиницы "Барнаул" 12 июня эвакуировали проживающих, сообщает "Инцидент Барнаул".

Предварительно, один из жильцов сжег свои документы. Эвакуировали 20 человек. Пострадавших нет.

Подозреваемого в поджоге задержали полицейские. Впоследствии выяснилось, что кроме документов парень взорвал баллончик.

Возгорание ликвидировал персонал гостиницы.

На месте работают правоохранительные органы и экстренные службы.

Ранее житель Алтайского края устроил пожар в больнице. Сотрудникам учреждения удалось потушить пожар до прибытия спасателей. Площадь возгорания составила около половины квадратного метра.

Причины, по которым пациент устроил пожар, не сообщаются.

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