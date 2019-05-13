Из-за технических причин отложили рейс SuperJet из Новосибирска в Ростов

Авиакомпания «Азимут» отложила утром 13 мая на 8 часов вылет самолета SSJ100 из Новосибирска в Ростов-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель новосибирского аэропорта «Толмачево».

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре агентству рассказали, что причиной задержки вылета стала техническая неисправность. Для перевозки пассажиров предоставят другой самолет.

По последним данным, рейс «Новосибирск — Ростов-на-Дону» (аэропорт Платов) задерживается до 14:00 мск, передает ТАСС.

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» в ночь на 13 мая не смог вылететь из Краснодара в Челябинск по технической причине. Пассажиров пересадили на другой самолет этой же марки.

В аэропорту «Шереметьево» 5 мая самолет SSJ100 авиаперевозчика «Аэрофлот», летевший из Москвы в Мурманск, совершил экстренную посадку, при которой он загорелся. Погиб 41 человек. На борту находились 78 человек.

За неделю после катастрофы авиакомпания «Аэрофлот» отменила около 50 рейсов на самолетах SSJ100, подсчитал «Коммерсантъ». По словам собеседников газеты в авиаотрасли, отмена полетов SSJ100 — частое явление, но после катастрофы в «Шереметьево» СМИ стали более внимательно следить за полетами судов этого типа, пишут «Ведомости».

Ранее сообщалось, что эксперты усомнились в пригодности ближнемагистрального лайнера SSJ 100.

Авиапроисшествия с Sukhoi Superjet 100

Sukhoi Superjet 100 — российский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Это первый самолет, разработанный в России после распада СССР.

Выкатка первого опытного экземпляра состоялась в 2007 году. Четыре года спустя самолет получил сертификацию Межгосударственного авиационного комитета (МАК), а в 2012 году — сертификат Европейского агентства по безопасности гражданской авиации. В течение следующих семи лет с самолетами Sukhoi Superjet 100 произошло несколько аварий.

В мае 2012 года крушение в ходе демонстрационного полета потерпел предсерийный экземпляр. Погибли все находившиеся на борту 45 человек. Причиной катастрофы стала ошибка пилотирования.

В июле 2013 года еще один предсерийный Superjet сотой модели приземлился с убранными шасси. На борту находились пять человек, один человек получил незначительные травмы. У самолета был поврежден правый двигатель. После ремонта самолет продолжил полеты.

Предпоследней аварией стала нештатная ситуация на борту Superjet, выполнявшего посадку в аэропорту Якутска, в октябре прошлого года. Самолет, принадлежавший российской авиакомпании «Якутия», выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 92 человека. Жертв не было, четверо пассажиров обратились за медпомощью.