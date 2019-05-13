Эксперты усомнились в пригодности ближнемагистрального лайнера SSJ 100

Специалисты авиационной отрасли поставили под сомнение пригодность самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) для полетов и опровергли наличие ошибки в действиях пилота в качестве основной версии причины пожара в Шереметьево, пишет «МК».

Разрушение стойки шасси после жесткой посадки не должно было повлиять на утечку топлива, уверен собеседник издания, хорошо знакомый с принципами сертификации лайнеров.

Источник сообщил что, согласно «Нормам летной годности самолета в транспортной категории», стойки шасси должны быть собраны таким образом, чтобы в случае их поломки не возникла утечка из любой части топливной системы в количестве, достаточном для возникновения пожара.

Упущение?

Эксперт сомневается в том, что SSJ-100 соответствует в этом пункте «Нормам летной годности самолета в транспортной категории», и, вероятнее всего, этот пункт упустили, когда его сертифицировали.

Другой специалист — руководитель программ международного консультативно-аналитического агентства «Безопасность полетов» Александр Явкин — поддержал слова предыдущего эксперта.

Защита от молний

И поставил под сомнение версию причины катастрофы от молнии. Он рассказал, что оборудование не должно было выйти из строя после удара молнии, так как конструкция лайнера должна быть защищена от подобных воздействий.

По словам Явкина, отказ оборудования мог произойти по причине недостаточно хорошего уровня работ в процессе сертификации или из-за отклонений от типовой конструкции при создании SSJ-100.

«…Отказ оборудования, сыгравший критическую роль в дальнейших событиях, приведших к катастрофе, произошел. Такое могло случиться как по причине недостаточно глубокого уровня работ, проведенных в процессе сертификации типа, так и из-за возможных отклонений от типовой конструкции при изготовлении данного экземпляра самолета в производстве», — сказал эксперт.

5 мая пассажирский самолет SSJ-100 выполнял рейс Москва — Мурманск, но вернулся в Шереметьево и совершил аварийную посадку.

По словам пилотов и членов экипажа лайнера, в самолет попала молния, нарушились связь и работа электроники, пишет Lenta.ru. После приземления судно загорелось, погибли 40 пассажиров и один бортпроводник. Выжили 33 пассажира и четыре члена экипажа.

По факту катастрофы возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий, одна из приоритетных — ошибка пилотов.

Авиапроисшествия с Sukhoi Superjet 100

Sukhoi Superjet 100 — российский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Это первый самолет, разработанный в России после распада СССР.

Выкатка первого опытного экземпляра состоялась в 2007 году. Четыре года спустя самолет получил сертификацию Межгосударственного авиационного комитета (МАК), а в 2012 году — сертификат Европейского агентства по безопасности гражданской авиации. В течение следующих семи лет с самолетами Sukhoi Superjet 100 произошло несколько аварий.

В мае 2012 года крушение в ходе демонстрационного полета потерпел предсерийный экземпляр. Погибли все находившиеся на борту 45 человек. Причиной катастрофы стала ошибка пилотирования.

В июле 2013 года еще один предсерийный Superjet сотой модели приземлился с убранными шасси. На борту находились пять человек, один человек получил незначительные травмы. У самолета был поврежден правый двигатель. После ремонта самолет продолжил полеты.

Предпоследней аварией стала нештатная ситуация на борту Superjet, выполнявшего посадку в аэропорту Якутска, в октябре прошлого года. Самолет, принадлежавший российской авиакомпании «Якутия», выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 92 человека. Жертв не было, четверо пассажиров обратились за медпомощью.