Сентябрьским днем 2022 года недалеко от Оби гулял с собакой горожанин. Привычный пейзаж вдруг нарушила ужасная картина — труп мужчины. Откуда он там появился и почему ответственность понес не только убийца, но и его друг, altapress.ru рассказала следователь следственного отдела по Октябрьскому району СУ СКР по Алтайскому краю Ольга Ометова.

Аркадий Наумов (здесь и далее имена изменены. — Прим. Ред.) вышел из колонии после очередного преступления. В один из сроков он завел дружбу с Николаем Гавриловым. Тот сидел за убийства и незаконный оборот наркотиков. На свободе они продолжали общаться.

Вечером с 19 на 20 сентября 2022 года Наумов повздорил со своим знакомым, тоже бывшим заключенным. Спорили они как раз о былых тюремных временах. Словесная перепалка быстро перешла в драку.

К слову, Аркадий обычно носил с собой нож, но на этот раз решил воспользоваться какой-то тряпкой — задушил. Потерпевший почти не сопротивлялся.

Тюрьма , колючая проволока. CC0

Свидетелем преступления был Гаврилов. Наумов попросил его спрятать тело. Николай согласился. Но не из дружеских побуждений, а потому что Наумова боялся. У него в кармане всегда нож и вообще, он сильнее.

Николай приехал на место на машине. Вместе мужчины погрузили туда тело и повезли на берег Оби. Сбросили с обрыва. Одежду потерпевшего выбросили в ближайший мусорный контейнер.

Позже тело нашел прохожий с собакой и сообщил в полицию. Сначала Гаврилов «пошел» по делу, как свидетель. Он трижды давал разные показания.

Наручники. Преступление. Криминал. CC0

Так, в первый раз говорил, что довез Наумова и тело только до берега. Во второй, что только наблюдал драку, а потом уехал. И, наконец, на третий раз рассказал все, как было.

61-летнему Николаю Гаврилову предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений). Дело направлено в суд.

Уголовный кодекс. Анна Зайкова

Что касается Аркадия Наумова, совершившего убийство, он снова привлечен к уголовной ответственности. Ему назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.