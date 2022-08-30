30 августа
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Происшествия

Из ЗАГСа в ДТП. Машина с женихом и невестой столкнулась с иномаркой на сибирской трассе

Две машины столкнулись в Ордынском районе Новосибирской области. В одной из машин была супружеская пара. Трое человек пострадали, сообщает ngs.ru.

Разбитая машина.
Разбитая машина.
CC0

Водитель Datsun on-DO, в котором ехали молодожены, не пропустил ехавший по главной дороге автомобиль Toyota Corolla. ДТП произошло 26 августа.

Очевидцы сообщают, что видели, как жених лежал на боку, а невеста стояла рядом в крови.

В результате столкновения пострадали 25-летний водитель Toyota и его пассажирки, девушки 18 и 19 лет. Их доставили в больницу.

Сестра пострадавшего жениха уточнила «АиФ-Новосибирск», что молодожены только возвращались из ЗАГСа.

В настоящий момент сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии.

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