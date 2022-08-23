Молодые люди разбились во время ночной поездки на мопеде

20-летний парень и 18-летняя девушка попали в ДТП, катаясь на мопеде в Новосибирске. Об этом сообщает « НДН.Инфо ».

Смертельная авария произошла ночью 23 августа в 3:40. На пересечении улиц Кирова и Автогенной в Октябрьском районе Toyota Vitz под управлением 25-летней женщины столкнулась с мопедом, на котором ехала молодая пара. Кто был за рулем — еще выясняют.

В результате ДТП водитель и пассажир мопеда погибли. Сам мопед превратился в груду металла. У автомобиля смята передняя часть, разбито лобовое стекло, покорежена крыша.

На месте происшествия полиция устанавливает обстоятельства аварии.

Ранее 16 человек погибли в страшном ДТП с микроавтобусом в Ульяновской области. Водитель большегруза на высокой скорости въехал в микроавтобус, который стоял в ожидании своей очереди на ремонтируемом участке автодороги с реверсным движением.