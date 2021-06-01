Изъятие арсенала в алтайской деревне назвали эпизодом крупной спецоперации ФСБ

Изъятие 15 единиц огнестрельного оружия у жителя села Яйлю Республики Алтай — это часть большой спецоперации ФСБ, проведенной в 25 регионах страны, сообщают «Новости Горного Алтая» . Как сообщили изданию в Центре общественных связей ФСБ России, в ходе спецопераций изъяли 385 единиц огнестрельного оружия и задержали 96 человек.

Как ранее сообщал altapress.ru, силовики нагрянули в подпольную оружейную мастерскую жителя села Яйлю в Республике Алтай.

У него изъяли 15 единиц огнестрельного нарезного и гладкоствольного оружия, пистолеты ПСМ и «Блок», два пистолета Макарова, два револьвера, пять стволов для пистолетов, более 2 тыс. боеприпасов, ударно-спусковые механизмы и оборудование для изготовления патронов.

Кроме того, у него обнаружили более 20 единиц холодного оружия с нацистской символикой, нацистскую литературу и человеческие останки. И вот в ФСБ рассказали, что это было частью большой всероссийской спецоперации.

Подпольный склад. Пресс-служба УФСБ России по Республике Алтай

Она проводилась в Москве, в республиках Алтай, Дагестан, Мордовия и Удмуртия, в Краснодарском, Красноярском, Пермском и Приморском краях, а также в Архангельской, Белгородской, Владимирской, Иркутской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Тюменской, Ульяновской, Ярославской и Еврейской автономной областях.

ИНтересно, что бывший госинспектор Алтайского заповедника Сергей Усик утверждает, что задержанный житель Яйлю криминальной деятельностью не занимался, а его арсенал — это музей оружия местного кузнеца для туристов. Однако органы власти сообщили изданию, что им о музее ничего не известно.

«Новости Горного Алтая» предполагают, что спецоперация может быть связана со стрельбой в казанской школе.