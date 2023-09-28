Известный барнаульский юрист - о странностях дела о побеге экс-директора риэлторской фирмы с горой денег клиентов

Группа юристов помогает нескольким жителям края вернуть деньги, переданные ими риэлторской фирме «Жилфонд Барнаул» и похищенные (по самой популярной версии) 37-летней Людмилой Авдюхиной, теперь уже бывшим ее руководителем. Это один из самых громких скандалов на рынке недвижимости Алтая. И один из самых труднопостижимых: как женщина с завидной карьерой решилась сломать свою жизнь? Юрист Сергей Сандаковский из компании «Юрисдело» рассказал о странностях этой истории, первой победе в суде по взысканию денег и альтернативной версии произошедшего.

Коротко – о скандале

Об исчезновении управляющей риэлторской компании «Жилфонд Барнаул» Людмилы Авдюхиной вместе с деньгами клиентов стало известно в декабре 2022 года.

По одной из версий, она заявила коллегам, что уехала в Сочи отдыхать. Но вовремя не вернулась, после чего перестала выходить на связь.

Выяснилось, что она не выполнила ряд обязательств по сопровождению сделок купли-продажи недвижимости и скрылась.

В СМИ писали, что пострадали несколько десятков клиентов, похищенная сумма от менее 50 млн до 200 млн рублей.

22 декабря 2022 года полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления по части 4 статьи 159 (мошенничество).

Дело ведет следственная часть ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По непроверенным данным, Авдюхина уехала за границу.

22 мая 2023 года уголовное дело приостановлено в связи с тем, что местонахождение Авдюхиной не установлено.

Юрист Сергей Сандаковский. Altapress.ru

Схемы притяжения

- Сергей Анатольевич, 2 марта представитель «Жилфонда» заявил в соцсети, что фирма изыскала резервы и вернула клиентам деньги, украденные экс-директором. Цитирую: «Все деньги в полном объеме возмещены, клиенты решили свои жилищные вопросы. Нет ни одного пострадавшего». Какие же долги взыскивают в судах с этой фирмы?

- Да, «Жилфонд» активно публиковал сообщения, что расплатился со всеми пострадавшими от действий Авдюхиной. Однако мы точно знаем как минимум 10 судебных дел в Барнауле и Бийске, в которых пострадавшие требуют вернуть деньги и судятся с «Жилфондом».

Мы представляем интересы нескольких потерпевших. В судах мы требуем взыскать деньги с компании. Первое положительное решение Железнодорожный райсуд вынес 7 сентября. «Жилфонд» обязан выплатить клиенту 1,64 млн рублей плюс проценты.

Еще два иска рассматривает Индустриальный суд, по одному Ленинский и Железнодорожный и два – Бийский городской.

Офис "Жилфонда Барнаул". Предоставлено С.Сандаковским.

Кроме того, единственный учредитель компании «Жилфонд Барнаул» Олег Горских подал заявление в арбитражный суд и требует признать недействительными договоры поручительства, которые подписывала Авдюхина от имени компании. В процессе участвуют два клиента – им тоже не возвращены деньги.

- Как, вообще, у компании оказалась такая крупная сумма наличных – разные СМИ утверждали, что Авдюхина скрылась, прихватив с собой то ли 50 млн, то ли 100 млн, то ли даже 200 млн рублей.

- У каждого клиента своя история передачи денег. Если обобщить их, то «Жилфонд» использовал две схемы привлечения денег. В фирму обращался человек, который хотел купить жилье. Ему предлагали внести наличные в качестве обеспечения исполнения обязательств.

Сообщение компании "Жилфонд". Скан страницы "Жилфонд Барнаул" в ВК.

С клиентом заключали договор хранения денег. Документ скрепляли подписью Авдюхиной и печатью фирмы, клиент получал расписку. Деньги принимали в кассе, фирма безвозмездно хранила их, вероятно, у себя.

А как только проходила сделка и ее регистрировали в Росреестре, деньги должны были передать продавцу.

- Это, вообще, обычная практика – покупка за наличные?

- Да. Есть люди, которым по разным причинам удобнее оперировать наличными.

По второй схеме клиент барнаульского «Жилфонда» предоставлял заем под проценты – их выплачивали регулярно. Мы защищаем двух заимодавцев, которые заключили с ИП Авдюхиной договоры займа.

Наличные. Заем. unsplash.com

- Вот это новость: оказывается, Авдюхина была зарегистрирована как предприниматель?

- Да. Именно ИП Авдюхина Л.Н., по данным ЕГРЮЛ, значилась управляющим фирмы «Жилфонд Барнаул» с 2014 года до 20 января 2023-го. Кстати, этот же способ управления сохранился и после того, как Авдюхина скрылась.

С 20 января управляющий – индивидуальный предприниматель Исайченко. То есть мы видим в ЕГРЮЛ, что учредитель продолжает управление бизнесом по старой схеме, при которой произошло хищение.

Заключение договора. unsplash.com

Странности дела

- Из решения Железнодорожного райсуда видно: ваш клиент сразу после исчезновения Авдюхиной в декабре 2022-го обратился в фирму с просьбой вернуть деньги. Но ему ничего не вернули. Почему он пошел в суд только в апреле 2023-го?

- На тот момент, когда все это произошло, «Жилфонд Барнаул» был зарегистрирован в Москве, хотя находился в Барнауле и деятельность вел здесь. И когда потерпевшие начали подавать иски в Алтайском крае, фирма заявила возражения по подсудности спора московскому суду.

Не каждый потерпевший, потерявший деньги, может лететь судиться в Москву, это дорого, долго, далеко. Нам и коллегам из Бийска удалось доказать в краевом суде, что дела надо рассматривать в Барнауле. Но не у всех потерпевших это получилось.

После передачи по подсудности дел в Москву, «Жилфонд Барнаул» сменил регистрацию на Барнаул, после этого дела необходимо было рассматривать в Алтайском крае. Судебные разбирательства не могли начаться по существу около полгода. У нас есть предположение, зачем компании понадобились эти полгода.

Суд. Судебные иски. Документы. Pixabay.com

- Расскажите же о нем.

- Обычная практика при рассмотрении таких дел – наложение судом ареста на счета и имущество ответчика. И вот пока велись «танцы с бубном» по подсудности, «Жилфонд Барнаул» продал свои здания, включая офис на ул. Малахова, 119 (помещение Н24), некоей Куприной. Это указано в выписке из ЕГРН, которая получена по запросу суда.

Между тем, Куприна является аффилированным лицом с учредителем «Жилфонда» Олегом Горских через цепочку связей (сведения на конец сентября).

Вы, конечно, знаете, что в связи с бегством Авдюхиной и пропажей денег правоохранительные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве. «Жилфонд Барнаул» признан потерпевшим (как и его клиенты). Однако, на наш взгляд, такое поведение не типично для потерпевшего.

- Зачем это было сделано, как вы предполагаете?

- Мы задали в суде вопрос, зачем потерпевшему выводить активы? В суде услышали такое объяснение: этими деньгами мы расплатились с потерпевшими. Однако доказательств, куда пошли деньги от продажи, «Жилфонд Барнаул» до сих пор не предоставил суду. Но это не единственная странность.

Людмила Авдюхина. Круглый стол «Недвижимость 2022. Как защитить инвестиции, сохранить деньги и решить квартирный вопрос». Анна Зайкова.

- Что еще вам кажется странным?

- В феврале 2023 года, когда клиенты массово предъявляли требования и подавали иски о возврате денег, была создана новая компания «Агент сервис».

Мы называем ее зеркальной, потому что она зарегистрирована по тому же адресу, что «Жилфонд Барнаул», ее управляющий до 23 августа - Екатерина Исайченко (она же управляющий фирмы «Жилфонд Барнаул»). А ее учредитель – Александр Чернокульский, управляющий ООО «Жилфонд» в Новосибирске.

Обычно такие действия предпринимаются, чтобы перенаправить клиентов и денежные потоки на подконтрольных учредителю лиц. На наш взгляд, такое поведение тоже нетипично для потерпевшего.

- Так, а что же делать, если все счета арестуют? Распускать людей и банкротиться?

- Счета-то арестуют не на 50 или, скажем, 200 миллионов, а только по тем искам, которые поданы в суд – это намного меньше. При этом компания может внести эту сумму на депозит нотариуса или на депозит суда – в этом случае снимаются все аресты и бизнес продолжит работать.

Юрист Сергей Сандаковский. Altapress.ru

Впечатление надежности

- Известно ли вам, чья это была инициатива – принимать займы от клиентов? Лично Авдюхиной (и учредитель об этом не знал) или самой фирмы?

- В договорах займа прямо указано, что ИП Авдюхина и «Жилфонд Барнаул» входят в одну группу лиц,действуют совместно и извлекают прибыль от продажи недвижимости, такие сделки являются высоко маржинальными и т.д.

Договор заключался в офисе «Жилфонд Барнаул», деньги принимали в кассе фирмы, а сама фирма была поручителем. Но сейчас учредитель, пытаясь оспорить договор поручительства компании по этим займам, утверждает: это было якобы самодеятельностью управляющей.

Будто бы она совершала сделки в личных интересах, а он ничего не знал. Он, вообще, с 2014 года живет в Таиланде. Однако в силу закона он обязан был контролировать деятельность управляющего.

Правосудие. Суд. Фемида. Анна Зайкова

- Разве не бывает случаев, когда наемный топ-менеджер ведет себя недобросовестно, а собственник бизнеса ему доверяет и его обводят вокруг пальца?

- Такое случается. Но, понимаете, если учредитель не знал об этих договорах, то ему по закону вменяется такое знание (должен был знать или мог знать). У него есть для этого все инструменты – служба безопасности, видеокамеры, контроль заключения сделок онлайн и т.д.

И это незнание выглядит тем более странным, что сделки с потерпевшими были поставлены в компании на поток, не были единичной сделкой или исключительной.

Ну, как можно утаить от разумного и осмотрительного собственника операции по нескольким десяткам потерпевших на 50 (и тем более 200) миллионов рублей?

Деньги. Финансы. Платежи. Pixabay.com

При этом в судах по взысканию денег представитель фирмы утверждал, что эти деньги отсутствуют в отчетности компании, они проходили мимо кассы, а подпись на договорах не принадлежит Авдюхиной. Правда, подлинность печати они не отрицали. Но суд их аргументы не убедили, решение вынесено в пользу клиента.

- А как вы эту позицию фирмы для себя объясняете?

- В ходе разбирательств у нас сложилось впечатление, что в фирме были созданы условия для заключения подобных договоров и извлечения прибыли.

«Жилфонд Барнаул» почему-то не объясняет в судах, при каких обстоятельствах Авдюхина совершила хищение, что, на наш взгляд, тоже является нетипичным поведением для потерпевшего.

А возлагать всю вину на бывшую управляющую, как это делает «Жилфонд» и его учредитель, очень удобно: «Мы потерпевшие, нас обокрали», учредитель сам пострадал, ну, а подозреваемая Авдюхина пропала без вести, она не защищает себя в суде.

Юрист Сергей Сандаковский. Altapress.ru

- Напрашивается еще один закономерный вопрос: а куда смотрели клиенты, отдавая деньги под проценты? Речь ведь шла о 13% в месяц.

- Я говорил об этом со своими клиентами. Этому есть объяснения. Сделки заключались не на улице, не в кафе или дома у Авдюхиной, а в шикарно оборудованном офисе, отделанном в фирменном стиле - мой клиент сравнил его со Сбербанком.

Вся обстановка - дорогостоящая вывеска, вежливые сотрудники и другие атрибуты успешной компании - создавала впечатление надежной организации. Договоры, подписанные сторонами, составлялись на фирменном бланке. А главное - они давали гарантии абсолютной законности и безопасности сделок.

Офис "Жилфонда Барнаул". Предоставлено С.Сандаковским.

Доверие, думаю, вызывало и то, что «Жилфонд» - это сеть организаций, расположенных в разных городах страны. Плюс - проценты другим потерпевшим компания действительно выплачивала.

Размер процентов был рыночным и не высоким для беззалоговых займов. Люди рассказывали об этом друзьям и знакомым, те тоже приносили деньги, что еще больше усиливало доверие к компании. Сарафанное радио - лучшая реклама.

Идеальная карьера

- Авдюхина объявлена в розыск, на сайте МВД эта информация есть. А вам что-либо известно, где она? СМИ писали, что она уехала в Турцию, а потом в Аргентину.

- Уголовным делом ни я, ни мои коллеги не занимаемся, где она, нам неизвестно. Арбитражный суд направил запрос в Главное управление по вопросам миграции по Алтайскому краю о месте ее проживания и пребывания, ответ еще не получен.

Людмила Авдюхина в розыске. Скан базы разыскиваемых лиц на сайте МВД.

Но мы видим, что у Авдюхиной есть адвокат, благодаря которому она совершает юридические действия в Арбитражном суде Москвы. При этом она почему-то не участвует в наших делах.

Что касается ее отъезда за границу, то главный вопрос: как она могла скрыться с такой суммой денег? При посадке на самолет физически невозможно пронести через таможенный контроль ни 50, ни тем более 200 млн рублей. Провоз ограничен суммой в 10 тыс. долларов.

- Сама фирма на страничке в соцсети утверждает, что у нее есть офисы и агенты в ряде стран, и рекламирует возможность для россиян купить там недвижимость. Может быть, через них и была реализована какая-то схема?

- Межгосударственные транзакции регулируются и строго контролируются, и маловероятно, что Авдюхина могла одна это осуществить. Поэтому у нас есть сомнения в правдоподобности версии с хищением денег. Она только помогает фирме «Жилфонд Барнаул» формально прикрываться статусом потерпевшего, а учредителю – дает возможность избежать субсидиарной ответственности.

Таможенный контроль. stu.customs.gov.ru

- А какие еще возможны объяснения произошедшего?

- Мы проверяем следующую версию. Предположительно проценты по старым договорам могливыплачиваться за счет притока средств новых граждан. И в какой-то момент (возможно, в 2022 году) их стало не хватать на погашение старых обязательств.

У нас есть подозрения о наличии здесь признаков финансовой пирамиды, говорить о том, кто к ней причастен, пока рано.

- Это могло бы означать, что заявленных сумм в компании к концу 2022 года уже не было и ничего особо и не украдено?

- Могло бы. Но, повторяюсь, эту версию надо перепроверить. Лучше задать этот вопрос компании. И если компания является потерпевшей, то ей не составит труда все объяснить и ответить на любые вопросы. Это принцип чистых рук.

Людмила Авдюхина. ВКонтакте_Людмила Авдюхина.

- Если все-таки хищение было, то почему на него пошла женщина, которая делала столь успешную карьеру? Она ведь начинала в 2005 году пекарем-кондитером, потом нанялась простым риэлтором, а уже в 2014-м возглавила крупную компанию. Дважды получила звание «Директор года».

- У нее была завидная для многих карьера и, насколько нам известно, очень высокая зарплата. В компании работал и ее муж. Она носила одежду дорогих брендов. Поэтому мне тоже трудно ответить на вопрос, зачем она решила все это потерять.

- Ну, а если она действительно скрывается за границей, не помешает ли ее поиску нынешняя геополитическая обстановка?

- Я думаю, нет. Обычно страны не заинтересованы в фигурантах неполитических уголовных дел. Но пока ясных доказательств, что деньги клиентов похитила Авдюхина, «Жилфонд» в суды не предоставил. Наши клиенты хотели бы знать, что произошло на самом деле.