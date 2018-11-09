Известный российский актер и спортсмен устроил скандал на борту самолета

Известного актера и спортсмена Олега Тактарова, опоздавшего на свой рейс Москва — Нью-Йорк, обвинили в самовольном проникновении в самолет после окончания регистрации.

Инцидент произошел с рейсом «Аэрофлота» SU100 7 ноября.

В пресс-службе авиаперевозчика отметили, что Тактаров проник в самолет со скандалом, и экипаж принял решение снять его с рейса и вызвал на борт полицию.

«По причине деструктивного поведения было принято решение о снятии пассажира с рейса, для чего на борт были вызваны сотрудники авиационной безопасности и полиции», — прокомментировали в пресс-службе компании.

«Дебошир» оставил запись в Instagram о произошедшем.

«Всё моё нарушение, что хотел успеть к ребенку и не поверил молодым девочкам, что закрыли двери передо мной. И оказался прав! Написал объяснительную полиции, которая вместе с командиром корабля была на моей стороне. Почему меня ссадили с рейса? Полицейские сказали, что служба безопасности „Аэрофлота“ так всегда делают. Я этого в прошлом не припомню. Всегда пытались помочь Пассажиру», — поделился Тактаров с подписчиками.

И спросил: «Что это было? Упрямство сотрудника службы безопасности „Аэрофлота“? Или новое правило, нацеленное на подрыв уважения к компании?».