30 сентября
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Происшествия

К 20 годам колонии строгого режима приговорили похитителя школьницы на Алтае

Похитителя 12-летней школьницы в Алтайском крае приговорили к 20 годам колонии строго режима, сообщают в региональном Следственном комитете.

Правосудие. Суд. Молоток
Правосудие. Суд. Молоток
СС0

Суд установил, что 41-летний мужчина наблюдал за девочкой в июне-июле 2021 года.

Злоумышленник заметил 31 июля, как она едет по проселочной дороге. Он догнал и столкнул ее, а затем надел на ее голову мешок.

Потом похититель спрятал ребенка в кузов мотоблока. Он увез ее в баню и сказал, что будет удерживать несколько лет, а также прицепил ей на шею цепь.

«Велосипед и личные вещи ребенка он оставил на берегу водоема, попытавшись инсценировать смерть в результате утопления», — уточняют в ведомстве.

В ночь на 2 августа подсудимый отпустил девочку и скрылся, но его поймали в Республике Алтай.

Похитителя признали виновным по п.п. «в, д» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении заведомо несовершеннолетнего»), ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством») и другим нарушениям.

Ранее у пенсионерки украли кошелек, в которым было более полумиллиона рублей.

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