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Происшествия

К началу отопительного сезона активизировались мошенники

В сети появились десятки фейковых сайтов, связывающих себя с московскими энергетическими компаниями.

Подготовка Барнаула к отопительному сезону.
Подготовка Барнаула к отопительному сезону.
Анна Зайкова.

Видимо, мошенники придумали новый способ обмана, чтобы запустить эти домены с началом отопительного сезона, рассказал «Коммерсанту» ведущий аналитик «СерчИнформ» Леонид Чуриков.

В рунете наблюдается всплеск появившихся в первых числах сентября доменов, содержащих комбинации вроде energo, rusgaz и тому подобные. Аналитик отметил, что ни один из сайтов пока не продвигается в поисковой выдаче, однако готовящаяся фишинговая кампания может стартовать в отопительный сезон.

«Подобные сайты начали появляться еще в июле, но в сентябре их число возросло до нескольких десятков», — заявил сооснователь StopPhish Юрий Другач.

Россиян призвали быть внимательнее и доверять только официальным источникам, пишет Lenta.ru.

Ранее стало известно, кто сливает данные о состоянии счетов россиян мошенникам.

Ранее в Республике Алтай мошенник похитил у доверчивой сельчанки более миллиона рублей и 500 долларов.

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