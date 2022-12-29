К пожизненному сроку приговорили стрелка в Пермском университете

В Пермском городском суде объявили приговор шутеру Тимуру Бекмансурову, который устроил стрельбу в Пермском госуниверситете 20 сентября 2021 года.

Суд признал его виновным в убийстве шести человек, покушениях на убийство, в посягательстве на жизнь полицейского и трех эпизодах повреждения имущества (стен и мебели вуза, авто, припаркованных возле кампуса).

Бекмансурова приговорили к пожизненному заключению.

Три года шутер проведет в тюрьме, затем его переведут в колонию особого режима. В срок засчитали время, которое подсудимый провел под стражей с 13 октября 2021 года, пишет РИА Новости.

Ранее Бекмансуров просил не приговаривать его к пожизненному заключению, ссылаясь на инвалидность, положительные характеристики с места жительства и учебы, а также активное сотрудничество со следствием.