Как низко. Над Чуйским трактом снесло вертолет из-за порывистого ветра

Новосибирский блогер Ольга Платонова рассказала изданию «КП-Новосибирск», что вертолет опустился очень низко.

Из-за непогоды, которая наблюдается как в Новосибирске, так и в Алтайском крае, вертолет оказался почти на уровне машин.

«Ехали сегодня вечером с Бийска. Подъезжая к Барнаулу, в небе увидели вертолет. Его мотало в разные стороны. Ветер был очень сильный», — сказала Ольга Платонова.

Блогер сняла видео и опубликовала его в своих соцсетях. Также оно появилось в алтайском паблике «В курсе 22».

Недавно два дорожных участка на Алтае закрыли из-за неблагоприятных погодных условий.