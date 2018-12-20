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20 декабря
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Происшествия
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Капля крови раскроет тайну гибели туристов на перевале Дятлова

Российский исследователь из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев заявил о новой находке, которая может пролить свет на тайну смерти группы Дятлова. Это капли крови в записной книжке одной из погибших — Зинаиды Колмогоровой.

Перевал Дятлова. Фото спасателя Вадима Брусницына от 26 или 28 февраля 1959 г.
Перевал Дятлова. Фото спасателя Вадима Брусницына от 26 или 28 февраля 1959 г.
Soviet investigators, СС0, commons.wikimedia.org

Исследователь сомневается, что дневник Колмогоровой был найден в рюкзаке.

«Мне кажется, записную книжку вытащили при обнаружении трупа, удалив из нее часть записей. Саму же книжку затем просто положили в рюкзак», — предположил Дегтерев.

«На крохотные частицы крови внимание никто не обратил», — отметил исследователь, пишет ura.ru.

Современные технологии позволяют по этим следам определить наличие в крови яда, компонентов ракетного топлива, измерить уровень облучения, а также узнать, была ли Колмогорова беременна, считает исследователь. Все это, по его мнению, сможет прояснить, была ли ее смерть насильственной или вызвана другими причинами.

«Уникальность моей находки, на мой взгляд, просто огромна», — отмечает Дегтерев.

Тайна перевала

Группа туристов под руководством студента Уральского политехнического института (УПИ, ныне УрФУ) Игоря Дятлова 2 февраля 1959 года пропала в горах Северного Урала.

Через несколько дней поисковой операции на склоне горы Холатчахль были найдены разрезанная палатка и пять тел туристов, а еще четверых нашли лишь через два месяца под снегом. Колмогорова была в составе группы туристов.

У погибших было множество необъяснимых травм, на одежде обнаружили радиацию. Материалы уголовного дела долгие годы были засекречены. Причина случившегося до сих пор неизвестна.

Чем известен Валентин Дегтерев

Исследователь прославился в 2012 году сообщением о том, что услышал по одному из каналов в радиоэфире мольбы о помощи от пассажиров пропавшего на Урале самолета Ан-2. Затем он переключился на расследования катастроф с помощью анализа фотографий со спутников. Также у него серия исследований о «тайне перевала Дятлова».

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