26 марта
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Происшествия

Карантин по бешенству ввели в Алтайском крае

Карантин по бешенству введен в Алтайском крае.

Коровы. Животноводство.
Коровы. Животноводство.
СС0

Очаг — в поле в трех километрах от Заринска. Город отнесен к неблагополучному пункту по бешенству.

Карантин отменят через 60 дней после убоя или уничтожения трупа последнего восприимчивого животного, подозреваемого в заражении бешенством. А также — после проведенных соответствующих мер для ликвидации заболевания.

Указ губернатора региона Виктора Томенко опубликован на портале правовой информации. Между тем в некоторых районах Алтайского края до сих пор нет пунктов убоя скота.

От бешенства в крае провакцинировали более 600 тыс. животных.

Между тем с начала 2023 года в российской деревне выявили четвертый случай бешенства. За 2022 год в Омской области тогда зарегистрировали пять очагов бешенства.

Факт

Бешенство — зооантропонозное заболевание. Это означает, что им болеют как животные, так и люди.

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