Кардинально: названа новая версия гибели актера Марьянова

Актер мог умереть от удара в живот.

Изначально причиной смерти Марьянова назвали разрыв подвздошной вены. Он как раз и мог быть спровоцирован ударом в живот, пишет KP.RU. Доказательством новой версии может стать повторная экспертиза, которая подтвердила, что самый крупный сосуд в организме человека лопнул от внешнего воздействия.

Но сейчас трудно выяснить, ударил ли кто-то Марьянова, или все произошло после того, как актер упал на пол.

Ранее эксперты говорили о том, что в смерти актера никто не виноват — разрыв вены стал следствием того, что забился кава-фильтр (имплантированное устройство, называемое чаще ловушкой для тромбов).

Однако новая версия предполагает, что в смерти артиста есть непосредственный виновник, пишет News.ru. И для того, чтобы досконально это выяснить, будет проведена ещё одна экспертиза — в Санкт-Петербурге.

Дмитрий Марьянов побывал на Алтае на премьере фильма «Легенда об Богатыре Сарткапае» из киносаги «Нити Шамбалы». Лидерфильм. рф

Что произошло

Вечером 15 октября 2017 года в возрасте 47 лет скончался Дмитрий Марьянов. Популярного российского актера попытались самостоятельно отвезти умирающего Дмитрия в больницу подмосковного города Лобня.

Директору реабилитационного центра «Феникс», в котором лечили актера Дмитрия Марьянова, предъявили обвинение в незаконном оказании медицинских услуг.

Несмотря на неоднократные жалобы Марьянова на плохое самочувствие и показания для срочной госпитализации, в центре продолжительное время не вызывали «скорую», чем лишили его своевременной и квалифицированной помощи.

Об актере

Дмитрий Марьянов запомнился по фильмам «День Радио» и «Графиня де Монсоро». Его актерский дебют состоялся в 1986 году в фильме «Была не была» Валерия Федосова. С 1994 года актер выступал в составе труппы театра Ленком, в частности сыграл в постановках «Юнона и Авось», «Бременские музыканты» и многих других. Марьянов сотрудничал с «Квартетом И».

В последнее время активно снимался в сериалах.

Однако больше всего запомнился многочисленной армии подростков по замечательному фильму «Выше Радуги».