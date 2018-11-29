Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
29 ноября -8°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия
18

СК предъявил обвинение директору клиники, в которой лечили Дмитрия Марьянова

Директору реабилитационного центра «Феникс», в котором лечили актера Дмитрия Марьянова, предъявили обвинение в незаконном оказании медицинских услуг, сообщает СК РФ.

Дмитрий Марьянов побывал на Алтае на премьере фильма "Легенда об Богатыре Сарткапае" из киносаги "Нити Шамбалы".
Дмитрий Марьянов побывал на Алтае на премьере фильма "Легенда об Богатыре Сарткапае" из киносаги "Нити Шамбалы".
Лидерфильм.рф

По данным следствия, с 6 по 15 октября 2017 года актер находился в реабилитационном центре, где ему вводили внутримышечно медпрепараты, не выясняя наличие каких-либо заболеваний и противопоказаний. В то время как данные препараты назначаются строго врачом и продаются по рецепту. Кроме этого, несмотря на неоднократные жалобы Марьянова на плохое самочувствие и показания для срочной госпитализации, в центре продолжительное время не вызывали «скорую», чем лишили его своевременной и квалифицированной помощи.

Директору клиники предъявили обвинение по статье 238 УК РФ.

Дмитрий Марьянов скончался в октябре 2017 года на 48-м году жизни, предположительно из-за оторвавшегося тромба. Следственный комитет назвал основные версии причины смерти актера: несвоевременное прибытие скорой помощи и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья. Расследование уголовного дела продолжается.

Справка

Дмитрий Марьянов запомнился по фильмам «День Радио» и «Графиня де Монсоро». Его актерский дебют состоялся в 1986 году в фильме «Была не была» Валерия Федосова. С 1994 года актер выступал в составе труппы театра Ленком, в частности сыграл в постановках «Юнона и Авось», «Бременские музыканты» и многих других. Марьянов сотрудничал с «Квартетом И».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость