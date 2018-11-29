СК предъявил обвинение директору клиники, в которой лечили Дмитрия Марьянова

По данным следствия, с 6 по 15 октября 2017 года актер находился в реабилитационном центре, где ему вводили внутримышечно медпрепараты, не выясняя наличие каких-либо заболеваний и противопоказаний. В то время как данные препараты назначаются строго врачом и продаются по рецепту. Кроме этого, несмотря на неоднократные жалобы Марьянова на плохое самочувствие и показания для срочной госпитализации, в центре продолжительное время не вызывали «скорую», чем лишили его своевременной и квалифицированной помощи.

Директору клиники предъявили обвинение по статье 238 УК РФ.

Дмитрий Марьянов скончался в октябре 2017 года на 48-м году жизни, предположительно из-за оторвавшегося тромба. Следственный комитет назвал основные версии причины смерти актера: несвоевременное прибытие скорой помощи и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья. Расследование уголовного дела продолжается.

Справка

Дмитрий Марьянов запомнился по фильмам «День Радио» и «Графиня де Монсоро». Его актерский дебют состоялся в 1986 году в фильме «Была не была» Валерия Федосова. С 1994 года актер выступал в составе труппы театра Ленком, в частности сыграл в постановках «Юнона и Авось», «Бременские музыканты» и многих других. Марьянов сотрудничал с «Квартетом И».