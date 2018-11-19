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Кемеровчанин застрелил и разделал сибирскую косулю в Алтайском крае

В Алтайском крае браконьер из Кемеровской области застрелил из ружья сибирскую косулю, а потом разделал животное, пишет ГУ МВД России по региону.

Убитая косуля.
Убитая косуля.
ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По предварительной информации, 48-летний браконьер убил животное в трех километрах от села Старый Тогул. Тушу сибирской косули мужчина разделал на мясо.

Вскоре подозреваемого задержали по месту жительства в городе Осинники Кемеровской области. В квартире мужчины правоохранители обнаружили мясо косули.

Браконьер признал свою вину. Кемеровчанин рассказал, что у него была путевка только на отстрел бобра, но во время охоты он заметил косулю, которую решил застрелить .

Сумма материального ущерба, причиненного государству, составила 200 тысяч рублей. Злоумышленник уже возместил ущерб. У мужчины изъяли зарегистрированное охотничье ружье 22 калибра, патроны, автомобиль, а также останки убитого животного.

Полицейские возбудили уголовное дело. Браконьеру грозит штраф от 500 до 1 млн рублей или лишение свободы от 3 до 5 лет.

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