12 июля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Кемеровские угольные компании не выплачивают зарплату сотрудникам

В Кузбассе три угольные компании несколько месяцев задерживают зарплату сотрудникам. Отчаявшиеся работники готовят иск. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Деньги. Зарплата.
Деньги. Зарплата.
pexels.com

По словам помощника руководителя "Угольэкспорттрейд", проблема с зарплатами продолжается уже несколько месяцев. Выплаты то задерживают, то дают частями. Кто-то из ее коллег ждет деньги с декабря. Сама сотрудница не может получить более 60 тыс. рублей после увольнения.

В режиме ожидания находятся 20 человек. Такие же проблемы наблюдают в компаниях "Кузнецкжелдортранс" и "Уголь". В последней сотрудников не увольняют, но и не выпускают на смены, а выплачивают всего две трети от зарплаты, сообщает очевидица.

Отчаявшиеся сотрудники пошли сначала в прокуратуру. Там им посоветовали обратиться в суд.

Есть подозрения, что к делу может быть причастен бывший депутат томской думы, который с 2013 года находится в розыске по делу о преднамеренном банкротстве "Инвестиционной лесопромышленной компании".

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость