Киллер и водитель: задержаны двое подозреваемых в убийстве экс-мэра Киселевска

Сообщается, что задержанные — двое жителей города Белово 49 и 35 лет.
По версии следствия, один из них доставил подельников к месту жительства бывшего мэра и ожидал их в километре от места преступления, пока двое других находились на территории приусадебного участка.
В ночь на 1 ноября в поселке Верх-Чумыш обнаружен мертвым бывший глава Киселевска Кемеровской области Сергей Лаврентье. Также там было обнаружено тело ещё одного мужчины, предположительно, напавшего на бывшего политика.
В сети появилось видео с места происшествия.