Киллер и водитель: задержаны двое подозреваемых в убийстве экс-мэра Киселевска

В Кемеровской области правоохранители задержали двух подозреваемых в убийстве экс-мэра Киселёвска Сергея Лаврентьева. Один из них уже арестован, пишет RT со ссылкой на Следственный комитет.

Сообщается, что задержанные — двое жителей города Белово 49 и 35 лет.

По версии следствия, один из них доставил подельников к месту жительства бывшего мэра и ожидал их в километре от места преступления, пока двое других находились на территории приусадебного участка.

В ночь на 1 ноября в поселке Верх-Чумыш обнаружен мертвым бывший глава Киселевска Кемеровской области Сергей Лаврентье. Также там было обнаружено тело ещё одного мужчины, предположительно, напавшего на бывшего политика.

В сети появилось видео с места происшествия.