Кино, спектакли, мероприятия в вузах: что отменили в Алтайском крае из-за теракта в Подмосковье

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Кинотеатр "Премьера" отменил все показы 23 марта.
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Изумрудный парк в Барнауле отменил все развлекательные мероприятия, которые запланированы на 23 и 24 марта.
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Музыкальный театр Алтая отменил показ спектакля "Пиковая дама". Об отмене или сдаче билетов сообщат позже.
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Театр драмы перенес премьеру постановки "Саша, привет!", запланированные на 23 и 24 марта.
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Краеведческий музей перенес лекцию об обрядах переселенцев конца 19 — начала 20 века. О новых дате и времени сообщат позже.
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Музей культуры Алтая ГМИЛИКА отменил концертную программу 23 марта. Для индивидуальных посетителей заведение работает в штатном режиме.
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Музей "Город" отменил показ спектакля "Вдоль по Московской".
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Библиотека им. Шишкова (Шишковка) отменила постановку "Ах, Питер, Питер!". Остальная программа дня "в силе", сказано на странице сообщества во ВКонтакте.
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Алтайский педагогический университет 25 и 26 марта решил остаться на дистанционном формате работы, сообщает "Катунь 24" со ссылкой на слова одного из студентов. До этого с рекомендацией не проводить массовые мероприятия и перейти на "удаленку" в субботу выступило Минобрнауки РФ.
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В медуниверситете отменили День открытых дверей, запланированный 24 марта.
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Барнаульский зоопарк решил работать в штатном режиме с 10:00 до 18:00. Там не было запланировано мероприятий.
Ранее выяснилось, что дети из Алтайского края находились в концертном комплексе, где произошел теракт — 22 марта в «Крокусе» проходил чемпионат и первенство России по танцевальному спорту. Среди участников от региона были и дети от 11 лет и старше. Всех своевременно эвакуировали.
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