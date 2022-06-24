Кирпичом по голове ударил российского полицейского уроженец США

В центре Москвы 28-летний уроженец США ударил полицейского кирпичом по голове, сообщает Агентство городских новостей « Москва » со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Стражи порядка приехали к одному из домов в Милютинском переулке после сообщения о том, что там находится неадекватный человек.

Полицейские обнаружили там мужчину, который размахивал руками и угрожал причинить себе вред.

Когда один из правоохранителей приблизился к нему, тот поднял с земли кирпич и напал на полицейского.

У пострадавшего медики диагностировали сотрясение мозга, гематому теменной области справа и ушиб правого предплечья, пишет Lenta.ru.

Возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Выяснилось, что злоумышленник родился в Нью-Йорке. Сейчас он зарегистрирован в подмосковных Котельниках.

Ранее в Сибири пьяный сержант-контрактник избил полицейских — каждого по голове. А пьяная молодая сельчанка на Алтае с ножом гонялась за полицейским.