Кирпичом по голове ударил российского полицейского уроженец США

Стражи порядка приехали к одному из домов в Милютинском переулке после сообщения о том, что там находится неадекватный человек.
Полицейские обнаружили там мужчину, который размахивал руками и угрожал причинить себе вред.
Когда один из правоохранителей приблизился к нему, тот поднял с земли кирпич и напал на полицейского.
У пострадавшего медики диагностировали сотрясение мозга, гематому теменной области справа и ушиб правого предплечья, пишет Lenta.ru.
Возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).
Выяснилось, что злоумышленник родился в Нью-Йорке. Сейчас он зарегистрирован в подмосковных Котельниках.
Ранее в Сибири пьяный сержант-контрактник избил полицейских — каждого по голове. А пьяная молодая сельчанка на Алтае с ножом гонялась за полицейским.