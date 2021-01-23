Клубок из машин. В Барнауле произошло массовое ДТП

Авария произошла на пересечении улиц Малахова и Эмилии Алексеевой. Предположительно в ДТП участвовали 5−6 автомобилей.
О пострадавших не сообщается. На месте работают сотрудники ГИБДД.
Утром 23 января в Барнауле на улице Малахова произошло массовое ДТП, сообщают очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул».
Авария произошла на пересечении улиц Малахова и Эмилии Алексеевой. Предположительно в ДТП участвовали 5−6 автомобилей.
О пострадавших не сообщается. На месте работают сотрудники ГИБДД.
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