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Происшествия

Клубок из машин. В Барнауле произошло массовое ДТП

Утром 23 января в Барнауле на улице Малахова произошло массовое ДТП, сообщают очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул».

Массовое ДТП в Барнауле 23 января 2021 года.
Массовое ДТП в Барнауле 23 января 2021 года.
https://vk.com/barneos22

Авария произошла на пересечении улиц Малахова и Эмилии Алексеевой. Предположительно в ДТП участвовали 5−6 автомобилей.

О пострадавших не сообщается. На месте работают сотрудники ГИБДД.

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