Количество погибших в Макеевке российских военных выросло до 89

Число российских военнослужащих, погибших в ДНР при ударе по Макеевке, выросло до 89 человек, сообщает РИА Новости .

Напомним, ВСУ ударили 1 января шестью снарядами HIMARS (производства США) по пункту временной дислокации российских военных.

Два реактивных снаряда сбили российские средства ПВО. Четыре ракеты с фугасной головной частью поразили Макеевку.

Ранее сообщали о 63 погибших, однако в ходе разбора завалов железобетонных конструкций нашли другие тела. Число погибших увеличилось до 89.

Основной причиной трагедии называют массовое использование мобильных телефонов. По словам военных, противник по сигналам определил координаты расположения военнослужащих и нанес удар.

Хронику событий на Украине за 3 января 2023 года можно прочитать здесь.