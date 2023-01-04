Удар по «иностранному легиону», АвтоВАЗ получит активы Nissan в России, а документалистам помогут в создании фильмов о спецоперации. Что еще произошло 3 января

На Купянском направлении уничтожено более 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и три пикапа. Кроме того, уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ.

На Красно-Лиманском направлении российской артиллерией и тяжелыми огнеметными системами нанесены удары по четырем штурмовым отрядам ВСУ. Потери противника составили более 120 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, три пикапа и два автомобиля. Уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ.

На Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия. В результате комплексного огневого поражения уничтожено до 90 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин и семь автомобилей.

На Южно-Донецком направлении ударами артиллерии по подразделениям ВСУ уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа. Кроме того, высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации подразделений «иностранного легиона» уничтожено более 130 иностранных наемников.

Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены 72 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 104 районах. Уничтожено четыре склада артиллерийских боеприпасов склад вооружения и военной техники ВСУ.

В результате ракетного и авиационного ударов по скоплению военной техники в районе железнодорожной станции Дружковка в ДНР уничтожены: две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS производства США; четыре боевые машины реактивных систем залпового огня RM-70 «Vampire» чешского производства; более 800 реактивных снарядов к системам залпового огня; шесть автомобилей, а также до 120 украинских военнослужащих.

В ходе контрбатарейной борьбы в районе города Краматорск вскрыты позиции и уничтожены две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, из которых велись обстрелы населенных пунктов ДНР. Также уничтожены три артиллерийские системы М-777, две украинские боевые машины РСЗО «Град», две гаубицы Д-30. Средствами ПВО за сутки сбиты 13 беспилотников. Кроме того, перехвачены девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.