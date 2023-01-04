5 января
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Политика

Удар по «иностранному легиону», АвтоВАЗ получит активы Nissan в России, а документалистам помогут в создании фильмов о спецоперации. Что еще произошло 3 января

Что произошло 3 января в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает самые основные события.

Украина. Хроника событий.
Украина. Хроника событий.
altpress.ru

Главное за 3 января

Минобороны РФ, брифинг 3 января

На Купянском направлении уничтожено более 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и три пикапа. Кроме того, уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ.

На Красно-Лиманском направлении российской артиллерией и тяжелыми огнеметными системами нанесены удары по четырем штурмовым отрядам ВСУ. Потери противника составили более 120 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, три пикапа и два автомобиля. Уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ.

На Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия. В результате комплексного огневого поражения уничтожено до 90 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин и семь автомобилей.

На Южно-Донецком направлении ударами артиллерии по подразделениям ВСУ уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа. Кроме того, высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации подразделений «иностранного легиона» уничтожено более 130 иностранных наемников.

Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены 72 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 104 районах. Уничтожено четыре склада артиллерийских боеприпасов склад вооружения и военной техники ВСУ.

В результате ракетного и авиационного ударов по скоплению военной техники в районе железнодорожной станции Дружковка в ДНР уничтожены: две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS производства США; четыре боевые машины реактивных систем залпового огня RM-70 «Vampire» чешского производства; более 800 реактивных снарядов к системам залпового огня; шесть автомобилей, а также до 120 украинских военнослужащих.

В ходе контрбатарейной борьбы в районе города Краматорск вскрыты позиции и уничтожены две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, из которых велись обстрелы населенных пунктов ДНР. Также уничтожены три артиллерийские системы М-777, две украинские боевые машины РСЗО «Град», две гаубицы Д-30. Средствами ПВО за сутки сбиты 13 беспилотников. Кроме того, перехвачены девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 355 самолетов, 199 вертолетов, 2807 беспилотных летательных аппаратов, 399 зенитных ракетных комплексов, 7382 танка и других боевых бронированных машин, 967 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3768 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7900 единиц специальной военной автомобильной техники.

  • При обстреле Макеевки в новогоднюю ночь системами HIMARS погибли 89 российских военнослужащих, сообщили в Минобороны России. Ранее было известно о 63 погибших. В качестве причины произошедшего в ведомстве назвали использование военными мобильных телефонов.
  • Владимир Путин подписал несколько указов о специальной военной операции: семьям военных и росгвардейцев в случае их гибели в ходе СВО будет выплачено 5 млн рублей, раненым — 3 млн рублей; льготы, которые полагаются военным, распространяются на воевавших в ДНР и ЛНР с 2014 года; Минобороны РФ до 1 февраля должно доложить об обеспечении участников спецоперации вооружением, техникой, материальными средствами и экипировкой; гражданские больницы поручено подключить к лечению военных, раненных во время СВО; Минобороны поручено помочь российским документалистам в подготовке фильмов об СВО.

Экономика, что с ней происходит

  • Цена на золото превысила $1850 за унцию впервые с июня 2022 года. Золото дорожает на фоне удешевления доллара к мировым валютам.
Слитки золота.
Слитки золота.
АО «Россельхозбанк»
  • Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась до $87 за баррель.
  • Болгарская компания Булгаргаз и турецкая государственная компания Боташ подписали газовое соглашение, предусматривающее доступ к терминалам и газопереносной сети турецкой компании.
  • Германия рассматривает возможность использования замороженных активов РФ для восстановления Украины в случае, если аналогичным образом поступят союзники ФРГ, сообщило агентство Bloomberg.
  • Французская инжиниринговая компания GTT объявила о приостановке работы в России. Компания также прекратила сотрудничество с российской «Звездой» по контракту о строительстве 15 газовозов ледокольного класса. Решение принято из-за ограничений, предусмотренных восьмым и девятым пакетом санкций Евросоюза.
  • АвтоВАЗ получит акции бывших активов Nissan в России. Об этом в интервью телеканалу РБК рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.
  • Минпромторг ожидает роста продаж новых автомобилей в РФ в 2023 г до 1 млн единиц.
  • Правительство России утвердило льготную ипотеку для жителей присоединенных территорий со ставкой не более 2% годовых.
  • Датский производитель насосного оборудования Grundfos передает свои российские и белорусские активы местному руководству.

Реакции политиков

  • Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с новым министром иностранных дел Израиля Эли Коэном выразил готовность к совместной работе для укрепления двустороннего сотрудничества, сообщили в МИД РФ. Лавров проинформировал по ситуации на Украине в контексте российской спецоперации, а также заявил о готовности содействовать перезапуску мирного процесса с Палестиной.
  • Владимир Путин и Касым-Жомрат Токаев обсудили по телефону высокий уровень российско-казахстанских отношений, поздравили друг друга с Новым годом, сообщили в Кремле. Они также обсудили вопросы взаимодействия двух стран в сфере энергетики.
Путин с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Путин с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
kremlin.ru
  • Выходные дни необходимо распределять равномерно, новогодние праздники стоит сократить, чтобы у людей были не недели отдыха, а по три активных дня, заявил РИА Новости депутат Госдумы от «Единой России» Максим Иванов. «Надо распределять выходные равномерно для того, чтобы люди не неделями отдыхали и не понимали, чем заняться, и уже от безделья что-то делали, а действительно распределить рационально, чтобы было по три дня выходных, но тем не менее за три дня активного отдыха было бы всем хорошо», — сказал он.

Реакции: люди, сообщества

  • Сегодня человечество столкнулось с острым кризисом доступности продуктов, который в будущем году грозит перерасти в глобальную продовольственную катастрофу, пишет экс-глава производителя минеральных удобрений ФосАгро Андрей Гурьев в статье для РБК со ссылкой на прогноз ООН.
  • В ЕС не согласны с призывами Украины наказать санкциями европейские фармкомпании, которые все еще работают в РФ, пишет Politico.
  • Жители Самарской области почтили память военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, в том числе жертв удара Вооруженных сил Украины по Макеевке. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Информация, которую вы могли пропустить

  • Цены на блюда в российских ресторанах за прошедший год выросли в среднем на 20%, сообщил председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов.
  • Из аккаунта Верховной рады Украины в Twitter пропал пост к 114-летию со дня рождения Степана Бандеры. Празднование его дня рождения 1 января вызвало критику премьер-министр Польши Матеуша Моравецкого.
  • Российская шахматистка Александра Костенюк с 1 января 2024 года будет представлять сборную Швейцарии. Из-за санкций в отношении Федерации шахмат России шахматистка выступала под флагом Международной шахматной федерации.

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на праздничные дни:

  • USD 70,34 ₽
  • EUR 75,66 ₽
  • CNY 9,89 ₽

Отличного дня! Кстати, вот что произошло 2 января: «Гибель бойцов в Макеевке, в России проиндексировали пенсии, а в ДНР получили подарки из Чечни».

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