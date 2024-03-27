Количество пострадавших в «Крокус Сити Холле» увеличилось

Собеседник источника сообщил, что в результате теракта пострадали 360 человек, включая 11 детей.
Среди них опознано 120 человек, списки ранее публиковал altapress.ru.
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Стало известно, что количество пострадавших в теракте в «Крокусе» возросло до 360 человек, сообщает ТАСС.
Собеседник источника сообщил, что в результате теракта пострадали 360 человек, включая 11 детей.
Среди них опознано 120 человек, списки ранее публиковал altapress.ru.
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